Juozas Statkevičius švenčia triumfą Kanuose

„Kaifuoju nepaprastai. Kanų festivalyje – dvidešimt mano suknelių. Man atrodo, nė vieni mados namai nebuvo tiek aprengę žvaigždžių. Aš labai džiaugiuosi“, – laidoje sakė J. Statkevičius.
Dizaineris pasakojo, kad jo kūriniai į garsiausius kino industrijos renginius patenka per Paryžiuje dirbančią agentę.
„Kiekvienas iš kino žmonių turi savo stilistus, o mano agentė, kuri yra Paryžiuje, visas tas sukneles laiko. Stilistai atvyksta, išsirenka ir rezervuojasi“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ džiaugėsi jis.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Pasak J. Statkevičiaus, kai kurios Kanų festivalyje demonstruotos suknelės buvo sukurtos prieš daugelį metų.
„Yra suknelės, kurios prieš dvidešimt metų jau buvo mano padarytos, gulėjo archyve ir rado savo sceną. Jos pernai buvo, užpernai ir šiemet, gal jos stebuklingos. Manau, Alfredas Bumblauskas jau gali tai įrašyti į istoriją“, – juokavo dizaineris.
J. Statkevičius neslėpė, kad tokia sėkmė ateina tik po ilgamečio darbo.
„Tik 38 metus padirbi, visą šlamštą sugeri ir tada viskas pavyksta. Ne kiekvienas gali būti dizaineris – šitą juodą darbą reikia išmanyti. Neapgausi tu moteriškių – jei jos apsirengia ir mato, kad pagražėjo, tai čia yra stebuklas“, – atviravo jis.
Kalbėdamas apie lietuvius, dizaineris pastebėjo, kad tautiečiams kartais pritrūksta džiaugsmo dėl kitų sėkmės.
„Mes tokia tauta, kuri nelabai džiaugiasi. Mes tikri patriotai, kai kokia nors nelaimė įvyksta“, – laidoje „Labas vakaras, Lietuva“ kalbėjo J. Statkevičius.
(be temos)
(be temos)
(be temos)