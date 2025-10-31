Kodėl stiuardesės nešioja skareles ant kaklo: priežastis jus nustebins

Skarelė tapo neatsiejamu skrydžių palydovių įvaizdžio simboliu dar VI praėjusio amžiaus dešimtmetyje. Nuo to laiko ji išliko ne tik stiliaus detale, bet ir svarbia uniformos dalimi, pagal kurią dažnai atpažįstamos skirtingos oro linijos.
Stiliaus ir grožio paslaptis
Pirmiausia, skarelė padeda išlaikyti tvarkingą ir vientisą įvaizdį. Ji paslepia ribą tarp makiažo ir kaklo odos, todėl vizualiai sukuria švaresnį bei estetiškesnį vaizdą. Be to, skarelės spalvos dažnai atitinka oro linijų logotipus ar uniformos tonus, taip pabrėždamos įmonės identitetą.
Gali išgelbėti gyvybę
Tačiau šis stilingas akcentas turi ir praktinę reikšmę. Esant nenumatytoms situacijoms, pavyzdžiui, salono uždūminimui, skarele galima pridengti burną ar nosį – ji veikia kaip laikina kaukė.
Taip pat ją galima panaudoti kaip tvarstį ar raištį sužeidimo atveju.
Reklama, kuri visada matoma
Skarelės spalvos, raštai ir logotipai padeda keleiviams lengviau atpažinti oro linijų įgulą, todėl jos tampa ir savotišku reklamos įrankiu.
Skarelė ant stiuardesės kaklo – tai detalė, kuri vienu metu jungia eleganciją, funkcionalumą ir saugumą.
