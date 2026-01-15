Netikėtai pasikeitė „Žalgirio“ kelionės planai Izraelyje

Žalgiriečiai į Izraelį atvyko rungtynių išvakarėse užsakomuoju reisu iš Kauno. Skrydis ir oro uosto procedūros klostėsi sklandžiai, tačiau dėl situacijos ir saugumo regione pasigirdo kalbos dėl oro erdvės galimo uždarymo ar skrydžių atidėjimo artimiausiomis paromis.
Po Eurolygos išvykos rungtynių „Žalgiris“ į Lietuvą dažniausiai išskrenda kitą dieną, 12.00 val. vietos laiku. Visgi šįkart buvo nuspręsta į oro uostą vykti iškart po rungtynių ir iš Izraelio išskristi dar naktį.
Kauno „Žalgirio“ ir Tel Avivo „Maccabi“ rungtynės prasidės ketvirtadienį, 21.05 val.
