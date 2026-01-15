 Netikėtai pasikeitė „Žalgirio“ kelionės planai Izraelyje

Netikėtai pasikeitė „Žalgirio“ kelionės planai Izraelyje

2026-01-15 17:31
zalgiris.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ komandos ketvirtadienį vakare laukia Eurolygos 22-ojo turo rungtynės išvykoje, kuriose bus susitinkama su Tel Avivo „Maccabi“ krepšininkais.

Netikėtai pasikeitė „Žalgirio“ kelionės planai Izraelyje
Netikėtai pasikeitė „Žalgirio“ kelionės planai Izraelyje / zalgiris.lt nuotr.

Žalgiriečiai į Izraelį atvyko rungtynių išvakarėse užsakomuoju reisu iš Kauno. Skrydis ir oro uosto procedūros klostėsi sklandžiai, tačiau dėl situacijos ir saugumo regione pasigirdo kalbos dėl oro erdvės galimo uždarymo ar skrydžių atidėjimo artimiausiomis paromis.

Po Eurolygos išvykos rungtynių „Žalgiris“ į Lietuvą dažniausiai išskrenda kitą dieną, 12.00 val. vietos laiku. Visgi šįkart buvo nuspręsta į oro uostą vykti iškart po rungtynių ir iš Izraelio išskristi dar naktį.

Kauno „Žalgirio“ ir Tel Avivo „Maccabi“ rungtynės prasidės ketvirtadienį, 21.05 val.

Šiame straipsnyje:
Žalgiris
skrydis
Maccabi
oro erdvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų