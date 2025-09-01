Prie stiliaus kryžkelės vedanti rudens mada

„Mada dažnai susimaišo ir tampa belytė. Kurdami savo įvaizdžius, daugumą detalių, stilizavimo elementų gali naudoti tiek vyrai, tiek moterys“, – teigia stilistė Viktorija Zubanova.
Pasitikėjimą stiprinantis įvaizdis
Moterų garderobe jau įprasta matyti XX a. devintojo ir dešimtojo dešimtmečių stiliaus interpretacijų. Žemas liemuo ir žaidimas dydžiais – pastebimi ne tik kelnių, bet ir paltų žemesnio liemens siluetai, netrūksta plačių pečių linijų. Tačiau dabar dizaineriai žengė dar vieną žingsnį į priekį ir dar labiau išplatino švarkų, paltų, striukių pečių liniją, dar žemiau perkėlė diržo vietą.
„Toks siluetas mažina seksualumą, moteriškumą, tačiau sukuria dominavimo, statuso, pasitikėjimo savimi įvaizdį. Tai moteris, kuri žino, ko nori iš savo gyvenimo. Palto ilgis beveik siekia žemę, primena šleifą. Sukuriamas ne praktiškas, o avangardinis įvaizdis“, – įvardija stilistė.
Šį rudenį ji rekomenduoja atkreipti dėmesį į ilgus, pledo tipo ar klasikinius, plačių pečių linijos ir žemo liemens paltus. „Galite naudoti jau prie palto priderintą diržą, pasirinkti savo turimą. Jei pasirinksite plačius, korsetinius diržus (dažnai su žaismingomis ar didelėmis sagtimis), juos galite sluoksniuoti kaip kostiumų ar paltų elementus“, – siūlo V. Zubanova.
Jaukus maksimalizmas
Rudenišką jaukumą tiek vyrų, tiek moterų madoje kuria patogus maksimalizmas (angl. cozy maximalism) – stilius, kuriame principas „kuo daugiau, tuo geriau“ dera su praktiškumu ir individualumu. Kiekvienas šiuo metų laiku tiesiog privalo turėti didesnio dydžio (angl. oversized) megztinių. Jie gali būti ir bazinių spalvų, ir labai ryškūs. Šis drabužis leis ne tik šiltai apsirengti, bet ir atrodys stilingai.
Pasak V. Zubanovos, megztiniai yra vienas lengviausiai derinamų garderobo elementų. „Tiesa, tinkamai pasirinktas megztinis – tik pusė darbo, dar reikia išsirinkti, su kuo jį derinsime. Svarbiausia nepamiršti, jog reikėtų rinktis natūralių audinių megztinius, kad jie atliktų ir pagrindinę funkciją, – šildytų. Garsiausi pasaulio dizaineriai siūlo storus, masyvius megztinius, kuriuos sluoksniuoja vieną ant kito“, – pastebi stilistė.
Dirbtinis kailis (angl. faux fur) ir natūrali ėriukų oda su išsaugotu vilnos sluoksniu (angl. shearling) – prabangos ir šilumos derinys.
„Atvėsus orams norisi įsisukti į ką nors minkšto, šilto ir gražaus. Šaltojo sezono kolekcijose dirbtinio kailio gaminiai įsitvirtina dar labiau. Mados kūrėjai šiemet dirbtinio kailio drabužius siūlo rinktis ir labai ilgus, siekiančius žemę, ir ypač trumpus, ir detales – kailines rankoves, apykakles, diržus ir pan. Nėra taisyklių, koks šis kailis turi būti. Spalvą, gyvūno raštą, siluetą rinkitės pagal savo stilių. Atkreipkite dėmesį ir į ėriukų odos drabužius – juos savo garderobe ypač mėgsta vyrai. Tačiau ir kuriant moterišką įvaizdį jie atrodo stilingai“, – pastebi stilistė.
Grįžta langučiai
Rudenį ir vyrų, ir moterų garderobuose karaliaus languoti raštai. Šypsodamasi V. Zubanova teigia, kad languotai būtų galima rengtis nuo galvos iki kojų.
„Tačiau visi puikiai suprantame, kad tai labiau tinka podiumui, fotosesijoms ar specialiems renginiams. Margi raštai: pynimas, taškeliai, skirtingos tekstūros – mūsų spintose kasmet atsiranda vis naujų interpretacijų. Languotas raštas dažniausiai asocijuojasi su vėsiuoju metų laikotarpiu. Iš tiesų vengiama jį rinktis, nes dažnai, pagalvojus apie languotą raštą, priešais akis iškyla mokyklinės uniformos, vyriški marškiniai, staltiesės ir pan. Tačiau vis tiek siūlau duoti šiam raštui šansą ir pritaikyti jį savo garderobą“, – pataria stilistė.
Susigundžiusiems V. Zubanova siūlo peržvelgti garsiausių mados namų kolekcijas ir pasirinkti sau labiausiai patinkantį langelių dydį, rašto stilių, spalvas ir nusikopijuoti patį stilizavimą.
„Derinti galite skirtingus langelių raštus arba kurdami įvaizdį pasirinkti vieną, akcentinį, raštą. Leiskite savo vidiniam stilistui kurti. Šiemet svarbu kuo įdomiau, kitaip integruoti šį raštą – sluoksniuokite, rinkitės neįprastas spalvas arba atitinkamus aksesuarus“, – vardija galimybes stilistė.
Seksualumo akcentai
Jau nieko nebeturėtų stebinti įvairios apatinio trikotažo, permatomų audinių interpretacijos kasdienėje madoje. Lingerie (liet. apatinis trikotažas) stilius yra toks, kai intymumą ir viešumą skiria labai plona linija.
„Matomi nėriniai ir šilkas – subtilūs kasdienės elegancijos ir seksualumo akcentai. Didžiausios madistės jau spėjo pamėgti ir pritaikyti šią tendenciją savo įvaizdžiams. Renkamės šilko palaidines, sijonus, sukneles su nėriniais ir pritaikome juos kasdieninei aprangai. Šios detalės ne tik gali, bet ir turi būti matomos jūsų įvaizdyje. Jos atlieka jungiamąją funkciją tarp kitų drabužių ir suteikia švelnumo, paslaptingumo, seksualumo. Žinoma, šis stilius buvo ypač aktualus šiltuoju sezonu, tačiau sulauktas populiarumas užtikrintai jį perkėlė ir į rudenį. Šiuos drabužius galima derinti su oda, kašmyru. Taip kasdienybė atrodys romantiškesnė“, – sako V. Zubanova.
Galios demonstravimas
Boho stilius (jungia hipių aprangą, spalvingus ir drąsius etninius raštus, aistrą vintažui, yra įkvėptas XX a. septintojo dešimtmečio) šiemet ne toks švelnus, kaip įprastai. Dabar jis jungia baikerišką ir kaubojišką stilistiką. Įvaizdžiai – sudėtingesni, stilistiškai įdomesni, skleidžiantys tvirtesnį charakterį.
„Baikerių kultūra asocijuojasi su tam tikru grubumu, brutalumu, odiniais drabužiais. Taigi dabar tai susilieja su laisvumu, nėriniais. Laisvi siluetai derinami su sunkiomis detalėmis, pavyzdžiui, odiniais švarkais, baikerių stiliaus batais, kutais ir odiniais diržais. Boho aksesuarai – sluoksniuotas papuošalų (masyvūs karoliai, didelės grandinės) žaismas ir kaubojiškos skrybėlės“, – pasakoja V. Zubanova.
Galios apranga (angl. power dressing) irgi bus populiari krintančių lapų sezonu. Tai momentas, kai norisi parodyti savo tvirtą charakterį, tad moterims padės būtent šis stilius. Moterų įvaizdžiai simbolizuos autoritetą, pasitikėjimą savimi, statusą. Tam pabrėžti dažnai naudojami kostiumai, kaklaraiščiai, marškiniai ir kt.
„Šį sezoną renkamės kitokias spalvas: raudoną, mėlyną, oranžinę. Šiemet ir moterų, ir vyrų įvaizdžiuose aktualios kuo įdomesnės ir išskirtinės spalvos“, – apibūdina spalvų tendencijas stilistė.
Modernumo išraiška
Asimetrija ir drapiruotės taip pat ras savo vietą po rudens dangumi. Aktualūs bus struktūruoti, netikėti kirpimai, kutai, asimetriški švarkai ir sijonai, drapiruotos detalės. Tai įvaizdžio modernumo išraiška, kai svarbios ne tik formos, konstrukcijos, bet ir audinys.
„Judant žmogui, juda ir audinys. Taip sukuriama atitinkama nuotaika. Ji priklauso nuo to, koks audinys pasirinktas. Nebijokite eksperimentuoti, į savo garderobą įsileiskite skirtingų dydžių, proporcijų. Tokie drabužiai visada sulaukia daug dėmesio“, – drąsina stilistė ir pastebi, kad kuriant kasdienį įvaizdį tokį drabužį reikėtų derinti su kitais minimalistiniais.
Asimetrija aktuali ne tik drabužiuose, bet ir papuošaluose. Įvaizdį galima paryškinti skirtingais auskarais, masyviomis grandinėmis, taip pat populiarios ir grandinėlės su smulkiais pakabukais. Modernūs perlai derinami su metalais ar brangakmeniais.
Vyriški sprendimai
Vyrų madoje netrūks veliūro. Įprastai į spintas jis sugrįžta rudenį ir žiemą. Dažniausiai šis audinys pasirenkamas iškilmingomis šaltojo sezono progomis. Tačiau šiais metais jis turės ir bičiulį – į kasdienę madą ateina aksomas. XX a. aštuntojo dešimtmečio retro akcentas ryškiausiai turėtų būti matomas švarkuose, paltuose, trikotažo gaminiuose.
„Esame įpratę, kad veliūriniai drabužiai dažniausiai būna achromatinių, prigesintų, ramių spalvų. Juodą veliūrą rudenį palikite nuošalėje, nes šiais metais dizaineriai siūlo rinktis kitokias spalvas, pavyzdžiui, šokoladinę rudą, rožinę, žalią, raudonus tonus ir pan. Kuo ryškiau – tuo geriau. Toks galėtų būti veliūro rudens šūkis. Didieji mados namai rekomenduoja renkantis drabužius ir aksesuarus pirmenybę teikti raudoniems atspalviams. Raudona pakylės nuotaiką ir suteiks daugiau energijos ne tik jums, bet ir jus supančiai aplinkai“, – įsitikinusi V. Zubanova.
Odiniai lietpalčiai irgi užvaldo podiumus. Ypač versta oda asocijuojasi su jaukumu, šiltu ir saulėtu, sausu oru. Lygi oda, pasak stilistės, atlaiko viską: rudens vėjus, balas, lietų.
„Tokia oda visada suteikia įvaizdžiams brutalumo, grubumo, prabangos ir sukuria nebijančio oro stichijų vyro įvaizdį. Vyrai rudenį gali rinktis juodus, odinius trenčus (neperšlampamus apsiaustus) ir perjuosti juos dramatiškumo suteikiančiais diržais. Dažnai tokio tipo odinis viršutinis drabužis asocijuojasi su filmo „Matrica“ herojais, kurie visada kontroliuoja situaciją ir nebijo išsitepti“, – priduria V. Zubanova.
Džinsai ir dar kartą džinsai
Džinsai jau seniai yra neatsiejama vyrų (ir moterų) garderobo detalė. Sunku įsivaizduoti vyrą, kuris savo spintoje neturėtų bent vienos poros džinsų. Pastarąjį penkmetį visi labai pamėgo ir prisijaukino įvairių modelių plačius džinsus ir kelnes.
„Visi išmokome juos stilizuoti, pajutome patogumo, judesių laisvumo pranašumus. Tačiau mus vis dažniau aplanko ir šio amžiaus pirmojo dešimtmečio estetika bei neatsiejama jos dalis – skinny (liet. aptempti, siauri), bootcut (liet. platėjančios apačios) džinsų, kelnių siluetai. Garsiausi pasaulio dizaineriai vėl pratina matyti ir stilingais vadinti tokius siluetus. Tik šį sezoną jie nelabai aptempti, šiek tiek laisvumo išlieka. Įdomu, ar skinny vėl pasieks populiarumo viršūnę, ar vis dėlto madingi išliks didelių dydžių ir platūs (angl. baggy) džinsai? Laikas parodys“, – svarsto V. Zubanova.
Šūkis „Viskas arba nieko“ puikiai tinka vyriškiems rudens aksesuarams apibūdinti. Jie turi būti išskirtiniai. Stilistės teigimu, reikėtų rinktis XXL dydžio krepšius, rankines, masyvius (angl. chunky) diržus.
„Juos naudokime ne tik pagal paskirtį. Tegul jie puikuojasi ant paltų, striukių, megztinių ir pan. Drąsiai sluoksniuokite diržus. Kaklaskarės, apykaklės, šalikai gali būti veliūriniai, šilkiniai, kailiniai ar vilnoniai. Rinkitės tokius, kurie papildys įvaizdį ir padarys jį įdomesnį“, – pataria V. Zubanova.
