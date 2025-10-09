Iš specialistės – patarimai, kaip tinkamai pasirūpinti savo oda

Kosmetikos „Driu Beauty“ įkūrėja, lektorė Indrė Urbanavičienė pateikė vertingų patarimų, kokių klaidų nedaryti ir netgi kaip sutaupyti grožio rutinai.
– Kokios yra dažniausios daromos klaidos?
– Be abejo, tų klaidų yra tikrai daugiau, bet jeigu kalbėtume apie populiariausias – galima išskirti pagrindines, nuo ko reikėtų pradėti. Pirmiausia – moteris tiesiog pamato, kad pradėjo senti, tada reiškia, kad reikia pirkti, tepti viską, naudoti viską. Tokia sumaištis – prisiperka reikia ar nereikia, draugė sakė „šitas veikia“, matė reklamą – „šitas irgi veikia“ – ir viską perka. Čia ta pirmoji klaida, kad tiesiog prisiperka daug ir nežino, ką su tuo daryti. Kitas dalykas – prieš perkant visada reikėtų skaityti kosmetikos etiketę. Čia ta antroji klaida, kad prieš perkant mes privalome skaityti kosmetikos etiketę. Pasiskaičius dažnai tie produktai ir atkristų, ir nebenorėtum, ir tikrai atsirinktum mažiau. Trečias dalykas, kad visada tikimės rezultatų čia ir dabar, kad „užsitepiau ir noriu, kad veiktų“. Deja, taip nebus. Jeigu pasirinktos geros priemonės, tinkamos priemonės, tinkamai sudėliota odos priežiūros rutina – tada ji veiks, bet pradės veikti po keleto savaičių, po mėnesio. Rezultatai – palaipsniui, nieko nebūna iš karto.
– Jeigu stabtelėtume prie etikečių skaitymo. Tikriausiai nėra paprasta suprasti, kas ten yra parašyta?
– Iš tikrųjų nėra lengva, pakankamai sudėtinga. Patariu netikėti tuo, ką sako reklama, o renkantis produktą, skaityti etiketę. Gamintojai nemėgsta sakyti visko.
– Galbūt reikėtų pasikonsultuoti su specialistu.
– Galvoju, kad iš tikrųjų yra sunku rasti tokį specialistą, kuris tikrai gerai suprastų etiketes. Tokių specialistų, žinovų, yra visiškai vienas kitas, man atrodo. Kosmetologas tikrai gali pasakyti: nederink retinolio su rūgštimis ir taip toliau, bet jie vis dar taip gerai neskaito etikečių, kaip kad būtų galima tikėtis. Čia yra sudėtingoji dalis, kad žmogus pats turi pradėti domėtis ir analizuoti tas sudėtis. Čia yra didelis mokslas.
– Kokia yra lietuvių moterų oda? Pavyzdžiui, ar lietuvėms moterims tinka tai, kas tinka pietų korėjietėms? Korėjietiška kosmetika dabar yra tikrai labai populiari Lietuvoje.
– Jeigu vertinant konkrečiai korėjiečius, tai, be abejo, odos struktūra, odos storis, daug dalykų – genetika iš principo yra šiek tiek kitokia, bet oda yra oda. Tas, kas tinka korėjiečiams, tikrai gali tikti ir lietuvių odai. Vėlgi svarbu grįžti prie sudėties – kas sudėtyje, kokios aktyvios medžiagos, koks odos tipas, kokia odos būklė: jautri, nejautri, koks amžius – labai daug kintamųjų.
– Dabar pereikime prie šaltojo metų laiko rutinos. Jeigu galėtumėte trumpai patarti, kuo ji turi skirtis nuo vasaros. Ar reikalinga ta pati apsauga nuo spinduliuotės? Kas keičiasi, o ką galima ir toliau palikti lentynėlėje?
– Iš tikrųjų ji turi keistis, bet tai nėra kažkokie ekstremalūs pokyčiai. Pirmas dalykas, kurį rekomenduoju – tai sumažinti SPF apsaugą. Nebereikia SPF50, bet SPF20 ar SPF30 tikrai reikėtų, priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo.
– Kiek svarbu odai gyvenimo būdas – kiek miegi, kiek leidi sau papiktnaudžiauti ar saldumynais, ar gėrimais – kaip prižiūri ne tik odą, bet ir apskritai gyvenimą?
– Tai yra labai svarbu. Iš tikrųjų tavo odos priežiūra negali būti vien odos priežiūra. Tai yra kompleksinis dalykas – mityba, miegas, vanduo, stresas – visa tai turi labai daug įtakos. Svarbu pasirūpinti oda tiek iš vidaus, tiek ir iš išorės. Tik tada mes turėsime tą balansą ir tokį gražų, lėtą amžėjimą ir tiesiog kokybišką, gražią odą.
