Artėja ypatingas rugsėjo reginys: kada geriausias laikas pamatyti?

Nors rugsėjo pilnatis dažnai vadinama Derliaus Mėnuliu, šiemet ji vadinama Kukurūzų Mėnuliu. Taip yra todėl, kad pilnatis, esanti arčiausiai rudens lygiadienio (rugsėjo 22 d.), tradiciškai vadinama Derliaus Mėnuliu, o šiemet arčiausiai tos datos bus spalio pilnatis, kilsianti spalio 6 d.
Anot „Time and Date“, šis pasikeitimas įvyksta kas trejus metus. Kiti rugsėjo pilnaties pavadinimai – Vyno Mėnulis ir Miežių Mėnulis. Mėnulis oficialiai bus pilnas 21.10 val. rugsėjo 7 d.
Šių metų Kukurūzų Mėnulis taip pat yra visiškas Mėnulio užtemimas kai kuriose pasaulio vietose.
Australijoje, Azijoje, Afrikoje ir kai kuriose Europos dalyse „kruvinasis mėnulis“ bus matomas 82 minutes – tai ilgiausias visiškas Mėnulio užtemimas nuo 2022 m. lapkričio 8 d. Jis bus beveik identiškas visiškam Mėnulio užtemimui, matytam Šiaurės Amerikoje 65 minutes 2025 m. kovo 14 d.
Tačiau rugsėjo 7 d. užtemimas įvyks prieš Mėnulio pakilimą. Į pilnatį galite žiūrėti be jokių optinių priemonių, tačiau jei ją stebėsite Mėnulio pakilimo metu, žvaigždžių stebėjimo žiūronai ir kiemo teleskopai gali padėti atskleisti Mėnulio paviršiaus detales, kurios nėra matomos plika akimi. Kylant pilnačiai, jos atspindima šviesa žymiai padidėja, todėl sunku tiesiogiai stebėti Mėnulį.
Kitą vakarą, pirmadienį, rugsėjo 8 d., mažėjantis Mėnulis bus arti Saturno. Žieduotoji planeta bus ypač ryški, nes rugsėjo 20 d. pasieks savo metinę opoziciją – kai bus arčiausiai Žemės.
Naujausi komentarai