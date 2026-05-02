Baltijos jūros krante įstrigęs banginis Timis – išlaisvintas

Kuprotasis banginis buvo išgelbėtas nuo seklumos Vismaro įlankoje netoli Poelo salos. Šeštadienį, apie 9 val. ryto, jis buvo išleistas iš baržos į Šiaurės jūrą, sakė privačios gelbėjimo iniciatyvos narys Jensas Schwarckas.
Laivų konvojus ryte buvo Skagerako sąsiauryje, apie 70 km nuo Skageno.
Banginis kelias savaites buvo įstrigęs sekliuose vandenyse, bet savanoriams gelbėtojams antradienį pavyko jį patalpinti į vandens pripildytą baržą.
Dar anksčiau 12 tonų sveriantis 12 metrų ilgio gyvūnas vis įstrigdavo ant seklumos Baltijos jūroje prie Vokietijos krantų ir Vismaro įlankoje.
Gelbėtojai tikisi, kad Timis sugebės nuplaukti giliais Šiaurės jūros vandenimis ir grįžti į savo natūralią buveinę Atlanto vandenyne.
