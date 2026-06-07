Belgų premjero katinas populiarumu pranoko savo šeimininką

Šį kartą visų dėmesys krypsta į Belgiją ir šios šalies premjero katiną, kuris savo populiarumu pranoko patį politiką.
Vardas – išskirtinis
Pernai metų rugpjūtį, katinas, pavadintas gana pompastišku vardu – Maksimas Tekstoris Pulčeris, tapo oficialiu Belgijos premjero biuro, esančio Rue de la Loi 16 gatvėje, Briuselio centre, gyventoju, skelbia leidinys „The Guardian.“
Manoma, kad šiam pilkam išgelbėtam murkliui dabar priklauso viena iš populiariausių socialinių tinklų paskyrų Belgijoje. Šiuo metu žavus katinėlis turi net 223 tūkst. sekėjų instagrame. Jis savo gerbėjų skaičiumi aplenkė net savo šeimininką, Belgijos ministrą pirmininką, Bartą de Weverį.
Visas katino vardas – šiek tiek pompastiškas. Idėja jį taip pavadinti kilo iš ministro pirmininko meilės lotynų kalbai ir Romos istorijai. Jis reiškia De Weverio gražusis Maksimas.
Pelių negaudo
Publikacijoje rašoma, kad politikas Škotijos nulėpausį katiną paėmė iš prieglaudos.
„Mano biure yra katinas, jis pilkos spalvos ir negaudo... pelių, bet aš jį vis tiek myliu“, – B. De Weveris kartą juokavo per vieną iš spaudos konferencijų.
Pastaruoju metu katino vardu sukurtos paskyros įrašai inatagrame sulaukia didelio populiarumo. Nesvarbu, ar jis tiesia leteną žaislui, tinginiauja ant palangės, ar glostomas skambant muzikai, visa tai visuomet sulaukia daugybės žmonių reakcijų, patiktukų ir komentarų.
Nors nuolat juokaujama, kad tikrasis bosas yra Maksimas, katinas galbūt išreiškia paties De Wevero mintis.
Aplankė vengrų lyderis
Neseniai Belgijos premjerą aplankė ir naujasis Vengrijos lyderis Peteris Magyaras. Jis taip pat turėjo progą susipažinti su žaviuoju rezidencijos gyventoju, nepraleido progos su juo pažaisti.
Vengrų premjeras irgi aktyvus socialiniuose tinkluose, jis netgi pats paskelbė įrašą iš susitikimo su katinu Maksimu. P. Magyaro sekėjai taip pat murkliui Maksimui negailėjo gražių žodžių ir leido suprasti savo šalies lyderiui, kad ir jis turėtų įsileisti augintinį į darbo vietą.
Dalijasi politinėmis įžvalgomis
Laris, gyvenantis Didžiosios Britanijos premjero garsiojoje rezidencijoje Dauningo g. 10, oficialiai laikomas apolitišku katinu, o Maksimas pateikia subtilias pastabas apie savo šalies politinį gyvenimą.
„Dar vienas streikas“, – rašoma vienoje Maksimo minties burbule tą dieną, kai lapkričio mėnesį Belgijoje prasidėjo trijų dienų nacionalinis protestas prieš siūlomus išlaidų karpymus. Taip katinas tarp eilučių išreiškė savo šeimininko galimą susierzinimą.
Kitoje žinutėje, kai B. De Weverio eklektiška penkių partijų koalicija buvo įstrigusi biudžeto derybose, niūriai atrodantis Maksimas guli ant grindų su minties burbulu, kuriame rašoma: „Net sekmadienį šie trukdžiai čia.“
Siekia kurti ryšį
Profesorius Deivas Sinardetas, politikos mokslų daktaras iš Briuselio laisvojo universiteto, teigė, kad šis atvejis atitinka seną tradiciją vaizduoti politikus kartu su gyvūnais, siekiant parodyti jų patraukliąją pusę.
Pasak jo, tai ypač pasakytina apie B. De Weverį, „kuris laikomas gana kompetentingu, stipriu diskusijų dalyviu, turinčiu aiškių idėjų, bet galbūt ne tokiu šiltu žmogumi… Tai gali padėti pabrėžti jo šiltesnę pusę“.
„Maximus“ paskyroje buvo „pasąmonėms skirtas politinis pranešimas“, – teigė S. Sinardetas, paminėdamas dažnus premjero įrašus, kuriuose jis naktį skaito laikraščius šalia savo katės.
Nors nuolat juokaujama, kad tikrasis bosas yra Maksimas – katinas, galbūt išreiškia pačio De Wevero mintis.
„Sveikinu, tu esi didvyris“, – rašo Maksimas B. De Weverui kitą dieną po įtemptų ES viršūnių susitikimų.
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