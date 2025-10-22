– Visų pirma, kokių grybų dar galima rasti miškuose? Kokių rudeninių grybų?
– Iš tikrųjų, gana įvairių. Kadangi šiek tiek palijo, grybai vėl atsigavo. Matau, žmonės dar renka tiek baravykų, tiek šilbaravykių, vadinamųjų makavykų. Dar ūmedžių tikrai galima rasti, vieną kitą voveraitę, rudmėsių, žaliuokių. Na, sakyčiau, dar visai įvairių grybų auga.
– Ir štai jau sulaukėme pirmosios šalnos. Ar tiesa, kad po šalnų grybų rinkti nebegalima? Ar jau baigėsi grybavimo sezonas?
– Ne visai taip. Iš tikrųjų, tai priklauso nuo daugelio dalykų – ar galime rinkti grybus, ar ne. Vienas dalykas tas, kad mes nežinome, ar visur vienodai šalna palietė žemės paviršių. Mieste, pavyzdžiui, per langą matėme, kad viskas buvo balta, šerkšnas uždengęs, bet nebūtinai miškelyje šalna paveikė grybus, nes miškuose yra šiek tiek kitoks mikroklimatas. Kitas aspektas – po šalnų visada reikėtų atidžiai apžiūrėti grybus. Kai renkame, reikia pasižiūrėti, ar grybas nepakeitęs spalvos, ar jis nesutižęs, ar neskleidžia nemalonaus kvapo. Jei su grybu viskas gerai, jis atrodo įprastai, tada galima rinkti. Bet jeigu jis kažkaip pakitęs, neaiškus, geriau palikti, nes gali būti, kad grybas šalnos jau pažeistas, o toks pažeistas grybas gali tapti nuodingu.
– O kaip šalna apskritai veikia patį grybą? Pavyzdžiui, kiek laiko turi laikytis šalna ir kas nutinka pačiam grybui? Kodėl jis tampa nuodingu?
– Kiek turi laikytis šalna, sunku pasakyti. Vieni grybai yra tiesiog labiau prisitaikę atlaikyti šalnas. Pavyzdžiui, tokie, kurie pradeda augti vėliau rudenį – kaip žaliuokės – arba net auga žiemą, savo sudėtyje turi cheminių medžiagų, padedančių nesuirti, kai juos paveikia šalna. O kiti grybai, labiau vasariniai, gali būti paveikti šalnos – ji tiesiog suardo jų struktūrą, pakeičia cheminę sudėtį, ir jie pradeda irti. O kai grybai pradeda irti, tuomet medžiagos, kurios anksčiau buvo nepavojingos, gali tapti nuodingomis.
– Ir apskritai – ar šiuo metu miškuose dar matote daug grybautojų? Ar žmonės dar aktyviai grybauja, ar jau eina į pabaigą tas grybavimo sezonas?
– Na, stebint grybautojų grupes, susidaro įspūdis, kad žmonės jau atsisveikina su mišku. Jie dalijasi krepšiais su grybais ir sako, kad turbūt tai buvo paskutinis pagrybavimas. Toks jausmas, kad daugelis jau atsisveikina. Bet tikrai dar yra grybaujančių ir, manau, dar kurį laiką bus. Aišku, viskas priklausys nuo to, koks oras toliau tęsis. Sunku net prognozuoti, koks ruduo mūsų dar laukia.
