Nepale pradedamas tigrų surašymas, kad būtų galima stebėti populiacijos atsigavimą

Tyrimas bus vykdomas keturiuose Nepalo miškingose pietinėse lygumose esančiuose nacionaliniuose parkuose, apimančiuose daugiau kaip 8 tūkst. kv. km saugomų teritorijų ir aplinkinių miškų, pranešė pareigūnai.
Bus įrengta daugiau kaip 2,3 tūkst. judesiui jautrių kamerų, operacijoms nacionaliniuose parkuose bus pasitelkta daugiau kaip 250 gamtosaugos darbuotojų.
Rezultatų tikimasi sulaukti iki 2026 metų liepos.
Nacionalinio tigrų surašymo techninio komiteto koordinatorius ekologas Haribhadra Acharya (Haribadra Ačarja) sakė, kad kameros padeda mokslininkams išskirti atskirus gyvūnus su unikaliais jų dryžių raštais, juos identifikuoti ir taip išvengti dvigubos apskaitos.
„Mes ėmėmės pagavimo ir pakartotinio sugavimo metodikos, naudodami gaudykles-kameras“, – naujienų agentūrai AFP sakė H. Acharya.
Pasak parko administracijos atstovo Abinasho Thapos Magaro (Abinašo Tapos Magaro), nuo ketvirtadienio Čitvano nacionaliniame parke bus įrengta apie 800 kamerų.
„Tyrimo tikslas – stebėti tigrų būklę, jų gyvenamąją aplinką, grobio prieinamumą ir konfliktus su žmonėmis“, – AFP sakė A. T. Magaras.
Dėl miškų kirtimo, įsibrovimo į buveines ir brakonieriavimo tigrų populiacijos nukentėjo visoje Azijoje, tačiau Nepalas dažnai giriamas už pastangas išsaugoti tigrus.
Atlikus 2022 metų tyrimą nustatyta, kad nuo 2010 metų tigrų populiacija šalyje patrigubėjo iki 355, o vienaragių raganosių skaičius išaugo nuo maždaug 100 praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje iki 752 2021 metais.
Išsaugojimo sėkmė neapsiribojo tik tigrais. Balandį paskelbtos pirmosios visoje šalyje atliktos apklausos duomenimis, suskaičiuota beveik 400 snieginių leopardų.
