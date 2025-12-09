Nepale rinkimams po sukilimo patvirtinta 114 partijų

Komisijos atstovas Narayanas Prasadas Bhattarai (Narajanas Prasadas Batarajus) naujienų agentūrai AFP sakė, kad rinkimai 30 mln. gyventojų turinčioje Himalajų šalyje turi įvykti kovo 5 dieną.
„Maždaug 19 mln. (...) rinkėjų įregistravo savo pavardes“, – sakė N. P. Bhattarai.
„Patikiname visus, kad rinkimai įvyks nustatytu laiku“, – sakė jis ir pridūrė, kad pareigūnai yra pasiryžę užtikrinti „laisvą, nešališką ir taikią aplinką“.
Maždaug penktadalis iš 114 partijų yra naujos. Kelias iš jų įregistravo jauni aktyvistai, padėję inicijuoti rugsėjo 8–9 dienomis šalį supurčiusius protestus prieš korupciją.
Protestus išprovokavo trumpai galiojęs socialinių tinklų draudimas, o pakurstė visuomenės pyktis bendrai dėl ekonominių sunkumų ir korupcijos.
Pasaulio banko duomenimis, net 82 proc. Nepalo darbo jėgos dirba neoficialiai, o šalies BVP per capita pernai buvo 1 447 JAV doleriai (1 242 eurai).
Pradinėms demonstracijoms vadovavo protestuotojai, susibūrę į jaunimo protestų judėjimą „Gen Z“.
Neramumai išplito visoje šalyje, buvo padegti parlamento ir vyriausybės pastatai, ir galiausiai vyriausybė žlugo. Smurtas pareikalavo mažiausiai 73 žmonių gyvybių.
Nepalo politinė ateitis lieka neaiški. Visuomenė labai nepasitiki senomis partijomis ir tai yra didelis iššūkis norint surengti patikimus rinkimus.
