Paplūdimyje britas suskaldė akmenį ir aiktelėjo: aptiko 180 mln. metų senumo fosiliją

Neįtikėtinas radinys įprastą paiešką paplūdimyje Vitbyje, Jungtinėje Karalystėje, pavertė socialinių tinklų sensacija. Britas Liamas, „apžiūrėjęs beveik kiekvieną akmenuką“, atrado jūros akmenį, kuriame slypėjo puikiai išsilaikęs maždaug 180 milijonų metų senumo fosilijų lobis.
Jis atradimu pasidalijo „Instagrame“.
Liamas, žinomas kaip fosilijų „medžiotojas“, prisipažįsta, kad iš pradžių manė neradęs „nieko įdomaus“. Jo vaizdo įrašas apie istoriją išplito virusiniu būdu ir „TikTok“ platformoje surinko daugiau nei 500 tūkst. peržiūrų.
Vyras intuityviai pajuto, kad pilkoje uolienoje gali būti kažkas paslėpta. Keli smūgiai plaktuku ir atsargus darbas specialiais įrankiais perskėlė akmenį per pusę, atskleidžiant Liamui „kažką nuostabaus“. Tai buvo daktiliocero amonitas – labai gerai išsilaikiusi spiralės formos senovinė fosilija.
„Ji atrodo neįtikėtinai. Ji puikiai išsilaikiusi. Šie padarai maitinosi jūros dugno liekanomis“, – padarė išvadą Liamas.
Pasak jo, dauguma šiame paplūdimyje randamų amonitų paprastai būna pažeisti, todėl jis nesitikėjo tokios sėkmės. Dabar fosilijų ieškotojas planuoja šį fosilijų „auksą“ parduoti aukcione.
Primename, kad mokslininkai taip pat atrado svarbų senovinį artefaktą, kuris daugiau nei 20 metų buvo paslaptimi. Tai – marmurinė moters statulos galva, atrasta 2003 m. atliekant kasinėjimus Taurijos Chersonese, dabartinio Sevastopolio teritorijoje.
