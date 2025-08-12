Mokslininkai rado 74 mln. metų senumo žinduolio fosiliją

Yeutherium pressor svėrė 30–40 gramų ir gyveno viršutinės kreidos periodu – tai yra maždaug prieš 74 mln. metų.
Tai mažiausias žinduolis, kada nors aptiktas šiame Pietų Amerikos regione, gyvenęs dar tais laikais, kai šis regionas priklausė žemyninei sausumos masei – vadinamajai Gondvanai.
Fosiliją sudaro „nedidelis žandikaulio fragmentas su krūminiu dantimi ir dar dviejų krūminių dantų vainiku bei šaknimis“, – pasakojo Hansas Puschelis, vadovavęs Čilės universiteto ir Čilės Tūkstantmečio branduolio ankstyvųjų žinduolių tyrimų centro mokslininkų komandai.
Apie šį atradimą buvo paskelbta šio mėnesio Didžiosios Britanijos mokslo žurnalo „Proceedings of the Royal Society B“ numeryje.
Mokslininkai fosiliją rado Rio de las Činas slėnyje Čilės Magelano regione, maždaug už 3 tūkst. kilometrų į pietus nuo sostinės Santjago.
Nepaisant to, kad Yeutherium pressor buvo panašus į mažą graužiką, tai buvo žinduolis, kuris greičiausiai dėjo kiaušinius, kaip ančiasnapis, arba jauniklius nešiojo sterblėje, kaip kengūros ar oposumai.
Jo dantų forma leidžia manyti, kad jis tikriausiai maitinosi gana kietu augaliniu maistu.
Kaip ir dinozaurai, kurių pašonėje jis gyveno, šis mažytis žinduolis staiga išnyko kreidos periodo pabaigoje prieš maždaug 66 milijonus metų.
