Paragavęs tulpės šuo užgeso šeimininkės akyse: įspėja visus

Jungtinės Karalystės gyventoja Džema Ladwitch teigė, kad jos trejų metų springerspanielis Bobis nugaišo praėjus trims valandoms po apsilankymo „Farmer Copley“ tulpių festivalyje Pontefrakte balandžio 17 d. Moteris nežinojo, kad šuns prarytos tulpės gali būti mirtinos šunims.
Šuns šeimininkė teigė norinti įspėti žmones: „Nenoriu, kad šunų savininkai vėl rizikuotų.“
„Farmer Copley“ direktorius Robertas Copley teigė, kad įmonės svetainėje yra „aiškios gairės“ dėl šunų laikymo su pavadėliais, o vėliau buvo įrengti papildomi ženklai apie tulpių keliamą pavojų.
„Kaip šunų savininkai, suprantame augintinio netektį“, – sakė R. Copley.
„Farmer Copley“ darbuotojai sakė, lad labai užjaučia Dž. Ladwitch. „Mūsų mintys su ja šiuo sunkiu metu“, – pridūrė R. Copley.
Džema teigė, kad prieš apsilankydamas tulpių žydėjimo festivalyje Bobis buvo sveikas ir laimingas šuo.
Tačiau praėjus valandai po apsilankymo ūkyje ji pastebėjo, kad šuns kvėpavimas ėmė trūkčioti, gyvūnas pradėjo seilėtis.
Atvykus pas veterinarą, Bobis jau negalėjo nieko matyti, jį kankino traukuliai.
„Veterinaras paklausė, kur buvome. Pasakėme, kad tulpių festivalyje, o jis paaiškino, kad tulpės yra labai toksiškos šunims. Jis nesirgo, neturėjo jokių sveikatos problemų. Jo netekome per tris valandas“, – tramdydama ašaras kalbėjo šuns šeimininkė.
Teigiama, kad, šunims prarijus tulpių žiedų, gali sutrikti skrandžio veikla. Galimi ir sunkesni padariniai, pvz., kvėpavimo sutrikimai ir traukuliai, nes jie dirgina šunų burną, skrandį ir odą.
Šunims tai gali nutikti ne tik prarijus tulpių svogūnėlių ar pačią gėlę, bet ir laižant užterštą dirvožemį.
Naujausi komentarai