Prancūzijos miestelį terorizuoja kobra

Kastelžineso miestelio gaisrininkai ir policija ieško kobros, tačiau kol kas paieškos buvo bevaisės.
Miestelyje uždarytos įstaigos ir parkai, o daugelis gyventojų išgyvena nerimą.
„Saugumo sumetimais ir atsižvelgiant į patvirtintus pranešimus, kad mieste pastebėta nuodinga kobra, prašome būti ypač atsargiems, kai būsite lauke“, – įspėjo miesto taryba.
„Venkite aukštos žolės – tai galioja ir jūsų vaikams bei augintiniams“, – pridūrė pareigūnai.
Gyvatę pastebėjo vienas miestelio gyventojas, kuris ją nufotografavo. Meras susisiekė su ekspertu, kad šis ją atpažintų.
Ieškodami roplio, gaisrininkai pasitelkė droną ir nuodugniai žvalgė privačių namų sodus. „Būkite tikri, kad darome viską, kas įmanoma, siekdami užtikrinti jūsų saugumą“, – pareiškė miesto taryba.
„Jie apžiūrėjo viską, pakėlė visas šiukšlių dėžes ir dangčius“, – transliuotojui „Europe 1“ pasakojo vienas gyventojas.
„Šunys niekur neina iš namų, katė taip pat, vaikai – taip pat. Priešais mano sūnaus miegamąjį auga vyšnia“, – pasakojo vienas kaimynas.
„Kiekvieną vakarą, prieš vaikams einant miegoti, patikrinu palovius“, – paaiškino jis.
Tulūzos prefektūros pasamdytas roplių ekspertas Dorianas Blayacas transliuotojui „Europe 1“ sakė, kad kobros įkandimas gali būti mirtinas, ir kad apie tai jau pranešta artimiausiai ligoninei. „Jie pasirengę priimti visus, kam galėjo įkąsti šios rūšies gyvatė“, – sakė jis.
Kol kas neaišku, ar gyvatė – pabėgęs naminis gyvūnas, ar į laukinę gamtą pateko kitokiu būdu.
