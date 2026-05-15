Prie Danijos krantų rastas negyvas banginis

Pranešime teigiama, kad banginis buvo rastas maždaug už 75 metrų nuo kranto. Manoma, kad jis buvo negyvas jau kurį laiką.
Kol kas neaišku, ar tai tas pats banginis, kurį Vokietijos spauda praminė Timiu – Timis kovo pabaigoje užplaukė ant seklumos prie Vokietijos Baltijos jūros pakrantės, tačiau maždaug po mėnesio gelbėtojai perkėlė jį į Skagerako sąsiaurį Šiaurės jūroje.
Vietos gamtos prižiūrėtojas transliuotojui „TV 2 Østjylland“ sakė, kad šis gyvūnas tikriausiai buvo 10–15 metrų ilgio kuprotasis banginis.
Valdžios institucijos šiuo metu neplanuoja ištraukti banginio, tačiau tai dar gali pasikeisti, jei lavonas priartės prie pakrantės, priduriama pranešime.
