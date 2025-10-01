Savaitgalį varžysis geriausi elnių kviesliai

Čempionato metu dalyviai turės pademonstruoti gebėjimą atkartoti skirtingų tipų elnių balsus – jaunų, brandžių ieškančių patelių bei brandžių su haremu. Tam kviesliai pasitelks tiek savo balsą, tiek specialius viliojimo instrumentus. Už tiksliai atliktą imitaciją bus galima pelnyti iki 24 taškų, tačiau, kaip teigia D. Rybakovas, neužtenka vien meistriškumo – būtina laikytis taisyklių ir tradicijų.
„Kiekvienas kvieslys privalo gebėti suvaldyti tylą, jog teisėjai girdėtų kuo autentiškiau skambančius garsus. Taip pat itin svarbu laikytis laiko limito – rungčiai atlikti skiriama vos 1 min. ir 20 sek. Čempionatas žavi tuo, kad kartu su varžybomis yra puoselėjamos tradicijos: kviesliai prieš pasirodymą kilsteli kepurę, o visas renginys vyksta laikantis pagarbos gamtai ir elnių kultūrai“, – sakė LEKA prezidentas.
Anot Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) direktoriaus Laimono Daukšos, elnių viliojimas nėra vien medžioklės praktika – tai senosios kultūros dalis.
„Elnių kvietimas – tai būdas priartėti prie laukinio žvėries, pažinti jo elgesį. Ši tradicija ilgus metus perduodama iš kartos į kartą, todėl jos puoselėjimas – neginčytinas. Gamta yra neatsiejama ne tik nuo laukinių žvėrių, bet ir nuo žmogaus, todėl elnių kvieslių čempionatas šiemet pažymės ir Šv. Huberto dienos minėjimą, kviečiant prisiminti senąją istoriją, kultūrą, šiandieninį jos palikimą“, – teigė L. Daukša.
Lankytojų čempionate lauks ne tik įspūdingi kvieslių pasirodymai, bet ir pažintinės veiklos: bus galima iš arčiau susipažinti su viliojimo instrumentais, išgirsti edukacinius pasakojimus apie elnių balsų reikšmę gamtoje, o drąsiausieji galės patys išbandyti savo gebėjimus imituoti šiuos unikalius garsus.
Spalio 17–18 d. Jurbarko rajone vyksiančiame 26-ajame Europos elnių kvieslių čempionate susirungs geriausi elnių šaukliai iš dvylikos Europos valstybių: varžybose dalyvaus atstovai iš Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Čekijos, Vengrijos, Vokietijos, Belgijos, Prancūzijos ir Austrijos.
Pirmasis elnių kvieslių Europos čempionatas įvyko 1998 m., jį inicijavo Vokietijos medžioklės žurnalas „Jagd und Hund“. Lietuva rengia šį čempionatą antrą kartą istorijoje, o pirmasis šalyje įvyko 2012 m., Kaune.
