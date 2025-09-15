Specialistai praneša, ar dar galime tikėtis grybų

O kokie metai buvo grybų entuziastams, kaip ilgai gėrybėmis džiaugsimės ir kuriuos grybus šią vasarą rinkome dažniausiai, pasakojo Valstybinių miškų urėdijos gamtotvarkos specialistė Gintarė Karelina.
– Koks buvo grybų sezonas iki šios dienos ir ką dažniausiai rinkome?
– Lyginant su praėjusiais metais, šių metų sezoną galime laikyti vidutiniškai geru. Vasara buvo lietinga ir pirmuosius grybus jau galėjome pastebėti gegužės viduryje. O populiariausius grybus – baravykus, raudonviršius ir voveraites – jau pilnais krepšiais nešėmės liepos viduryje. Šiuo metu grybų nėra tiek, kiek buvo vasaros viduryje, lietaus truputį trūksta. Bet nenorime sakyti, kad grybų sezonas yra pasibaigęs, kadangi pranašaujamas lietus ir gal dėl to turėsime prailgintą grybų sezoną.
– Sakėte, kad metai vidutiniai, nors visi į socialinius tinklus dedasi ir rodo, kiek daug grybų surenka. Kada turėjome iš tiesų gerus metus?
– Praėję metai buvo iš tiesų labai derlingi, grybingi. O šiemet, liepos viduryje, baravykų turėjome daug, bet didžioji dalis – apie 90 proc. – buvo sukirmiję ir netinkami vartojimui.
– Kiek ilgai galime sakyti, kad sezonas tęsis? Kokius grybus galime tikėtis rasti šį rudenį?
– Dar ir dabar randame pavienių baravykų, raudonviršių, lepšių. Kiek tęsis grybų sezonas, labai priklausys nuo oro sąlygų. Bet rugsėjo mėnesį dar tikrai turėtume rasti, jeigu turėsime lietaus.
– Ką svarbu žinoti prieš išsiruošiant į mišką? Ką pasiimti, apie ką pagalvoti?
– Pagrindinės taisyklės ne tik grybaujant, bet ir einant į mišką – ką reikėtų turėti ir ką pasiruošti: tinkama avalynė, tinkama apranga, apsauga nuo erkių ir uodų. O grybaujant reiktų pasiimti reikmenis – krepšį, peilį ir gal buteliuką vandens.
– Bet tam tikrų grybų nereikėtų ir nerekomenduojate dėti į krepšelį?
– Taip, patariame rinkti tik tuos grybus, kuriuos puikiai pažįstate, tikrai žinote ir esate įsitikinę, kad juos galima vartoti. Tuos grybus, kurių nepažįstate arba dėl kurių dvejojate, rekomenduojame palikti miške ir jų nesidėti į krepšelį.
– Ką svarbu akcentuoti – budrumą? Turbūt pirmą kartą atvykus į mišką tikimybė pasiklysti yra?
– Tikimybė yra, bet pasiklysti reiktų sugebėti. Sunku patikėti, kad Lietuvos miškuose galima pasiklysti, bet tokia tikimybė egzistuoja.
– Kaip to išvengti?
– Visi kišenėje turime mobilųjį telefoną su GPS sistema. Tam reikėtų pasiruošti. Atvykus į mišką pirmiausia reikia pažymėti tašką, kur yra jūsų automobilis ar pradžios vieta, kad paskui būtų lengviau grįžti. Žinoma, miškuose ne visur yra mobilusis ryšys. Neturint kompaso ar veikiančio GPS, orientuotis miške gali padėti gamtos elementai. Pavyzdžiui, samanos ant akmenų, kelmų ar medžių kamienų auga šiaurinėje pusėje. Tai tiesa, nes jos renkasi vėsesnes, mažiau saulės atokaitoje esančias vietas, todėl dažniau aptinkamos pavėsyje.
Taip pat galima stebėti medžių lają: šiaurinėje pusėje ji bus skurdesnė, o pietinėje – vešlesnė. Einant mišku bet kuriuo atveju išeisite ant kvartalinės linijos, ja reiktų eiti, o pasiekus kvartalinių linijų sankirtą galima orientuotis ir nesunkiai nustatyti kryptį – šiaurę, pietus, rytus ar vakarus.
– Priminkite, kas yra kvartalinės linijos? Kur jų ieškoti miške?
– Mūsų miškai yra sunumeruoti, suskaičiuoti, suskirstyti kvartalais. O tarp kvartalų yra kvartalinės linijos – properšos, kurios aiškiai matomos. Priėjus kvartalinių linijų sankirtą ir radus riboženklį ar senesnį riboženklį, ant jo bus surašyti kvartalų numeriai. Jie visada didėja tvarka iš šiaurės į pietus ir iš vakarų į rytus. Reiškia, kad mažiausias kvartalo numeris bus šiaurės vakarų pusėje.
– Jeigu pirmą kartą atvykstame į mišką, intensyviai grybaujame ir po kiek laiko suprantame, kad pasimetėme, nežinome, kurioje dalyje esame ir kaip grįžti atgal, ko pirmiausia ieškoti? Samanų? Ir kaip nepasimesti šioje situacijoje?
– Pirmiausia reikia nurimti – tai padeda. Taip pat pasižiūrėti telefoną, GPS sistemą, ar yra mobilusis ryšys. Jeigu taip atsitiktų, kad ryšio ar interneto nėra, reikia ramiai eiti ir bandyti išeiti ant kvartalinės linijos. Bet kokiu atveju, net jei neprieisite kvartalinių linijų sankirtos, išeisite į kelią, laukymę ir iš miško ištrūksite.
– Kaip galima pasidžiaugti grybų sezonu?
– Praleisti daugiau laiko gamtoje, miškuose ir pasidžiaugti gražiais orais.
