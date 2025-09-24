Stambiųjų lokių savaitė

Žmonės rinksis favoritus iš 11 milžiniškų rudųjų lokių ir praėjusios savaitės jauniklių konkurso „128 Junior“ nugalėtojos.
Konkursas, prasidėjęs 2014 m., skirtas parodyti rudųjų lokių atsparumą, kurie kiekvieną rudenį priauga svorio, kad išgyventų atšiaurią žiemą, daugiausia maitindamiesi lašišomis Brukso upėje, esančioje atokioje rezervato vietovėje, apie 482 km į pietvakarius nuo Ankoridžo.
Žmonės gali stebėti lokius tiesioginės transliacijos kameromis, prieš nuspręsdami, kuris gyvūnas yra mėgstamiausias.
Katmai, 17 tūkst. kvadratinių kilometrų ploto parke Aliaskos pusiasalyje, kuris driekiasi nuo pietvakarių valstybės kampo iki Aleutų salų, gyvena apie 2,2 tūkst. rudųjų lokių.
Tarp dalyvių yra keletas spalvingų personažų, pavyzdžiui, lokys, vadinamas Flotato, kuris mėgsta „šokti“, arba lokys, kuris, laukdamas laimikio, uždeda leteną ant širdies, tarsi prisiekdamas ištikimybę.
Du dalyviai kažkada buvo dominuojantys patinai, dabar prisitaikantys prie naujos realybės.
Vienas jų kažkada buvo lokių hierarchijos viršūnėje, bet dabar yra upės senolis.
Kitas prisitaiko prie gyvenimo su sulaužytu žandikauliu, kuris niekada nesugis tinkamai.
Katmai rudieji lokiai yra vieni didžiausių pasaulyje.
Gamtininkas Mike’as Fitzas, kuris pradėjo „Storųjų lokių konkursą“ Katmai, kai ten dirbo miškininku, teigė, kad didesni lokiai yra tik netoliese esančioje Kodiako saloje.
Katmai gyvenantis patinas vasaros viduryje sveria apie 318–408 kg, o rugsėjo ar spalio mėnesiais, sėkmingai maitindamasis, gali priaugti iki daugiau nei 454 kg.
Tačiau net 635 kg sveriantis patinas nėra retenybė.
Lokių patelės yra maždaug pusės ar dviejų trečdalių suaugusių patinų dydžio.
Tačiau konkurse ne viską nusprendžia lokio dydis.
Rinkėjai gali atsižvelgti ir į iššūkius, kuriuos kai kurie konkurso dalyviai turi įveikti, pavyzdžiui, patelės, kurios saugo savo jauniklius ir maitina juos pienu, tuo pačiu metu pačios ruošdamosi žiemai.
Naujausi komentarai