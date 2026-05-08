Turistai atsidūrė ugnikalnio išsiveržimo epicentre: yra žuvusiųjų ir sužeistųjų

Pasak Indonezijos vulkanologijos tarnybos, Dukono ugnikalnis išsiveržė apie 7.40 val. ryto. Išsiveržimą lydėjo garsus triukšmas, o virš viršūnės maždaug 10 kilometrų pakilo tirštų dūmų stulpas. Penktadienio popietę pareigūnai teigė, kad ugnikalnio aktyvumas didėja.
Vietos policijos vadovas Erlichsonas Pasaribu televizijos kanalui „Kompas TV“ pranešė, kad išsiveržimo metu kalne buvo 20 turistų. Vėliau buvo rasti trys žuvę žmonės, o septyni kiti saugiai nusileido.
Tuo tarpu Indonezijos stichinių nelaimių valdymo agentūra pranešė apie mažiausiai penkis sužeistuosius. Gelbėjimo tarnybos toliau ieško dingusiųjų ir bando evakuoti alpinistus iš ugnikalnio teritorijos.
Pasak Indonezijos vulkanologijos tarnybos, Dukono ugnikalnis išlieka vienu aktyviausių šalies ugnikalnių – vien per pastarąjį mėnesį jame užregistruota beveik 200 išsiveržimų.
Policija taip pat pareiškė, kad turistai buvo įspėti apie draudimą kopti į kalną dėl pavojingo ugnikalnio aktyvumo.
