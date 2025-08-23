Valstybinių miškų urėdija kviečia į miško terapiją

„Vaikščioti reikia, bet tai nėra ilgi atstumai, nes tai ne žygis, o pasivaikščiojimas po mišką su miško terapijos gidu“, – BNS pranešė urėdija.
Pirmieji naujovę išbandyti nutarę gyventojai penktadienį rinkosi į Vievio girininkijoje esančią Bražuolės stovyklavietę.
Siekdama gilinti miškininkų žinias šioje srityje, urėdija suteikė galimybę septyniems miškininkams studijuoti miško terapiją Lietuvos sveikatos mokslų universitete.
Tokie specialistai jau dirba urėdijos Trakų, Rokiškio, Kretingos, Prienų, Mažeikių, Telšių, Radviliškio padaliniuose, todėl paslauga bus teikiama jų teritorijoje, o esant poreikiui ir už jų ribų.
Urėdija BNS nurodė, kad miško terapijos paslauga vienam žmogui kainuos 20 eurų, seansas truks iki trijų valandų.
