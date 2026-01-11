Prie sniego valymo linkę prisidėti ne visi – trūksta supratingumo

Kai kuriuose uostamiesčio daugiabučių kiemuose pastarosiomis dienomis darbuotojai valė sniegą.
Ant laiptinių durų gyventojai rado pranešimus su nurodytu laiku ir datomis, kada vyks darbai, bei prašymus tuo metu laikinai patraukti automobilius iš stovėjimo aikštelių.
Tačiau ne visi šių prašymų paisė – didelė dalis automobilių taip ir liko stovėti.
Netrūko ir vietinių gyventojų komentarų. Kol vieni piktinosi, kad kiemai nuvalyti atmestinai, kiti džiaugėsi matydami kruopščiai dirbančius darbininkus ir tvarkingas erdves.
Nemaža dalis klaipėdiečių atkreipė dėmesį ne į pačius darbus, o į kaimynų elgesį.
„Džiugu, kad mūsų kiemas buvo nuvalytas kruopščiai. Buvau tuo metu namie, mačiau dirbančius žmones pro langą. Jie dirbo tikrai ne valandą ir ne dvi“, – pasakojo Ievos Simonaitytės gatvės 12-ojo namo gyventojas Lukas.
Darbininkams veiklos netrūko ir dėl to, jog ne visi gyventojai patraukė automobilius.
„Darbo juk tikrai daug, ypač kai ne visi automobilius patraukė iš aikštelės. Jie dirba savo darbą, daro mums gera, tačiau kai kuriems, atrodo, tai nerūpi“, – kalbėjo klaipėdietis.
Anot jo, apmaudu, kad daliai gyventojų trūko paprasčiausio supratingumo.
„Aš pats buvau namie, bet automobilį pasistačiau kitoje aikštelėje. Kodėl ne visi taip elgiasi?“ – retoriškai klausė Lukas.
Kol vieni deda pastangas prisitaikyti ir padėti, kiti, anot klaipėdiečių, renkasi likti nuošalyje.
