Vokietijoje išgelbėtas pakrantėje įstrigęs banginis rastas negyvas prie Danijos krantų

„Dabar galima patvirtinti, kad netoli Anholto įstrigęs kuprotasis banginis yra tas pats banginis, kuris anksčiau buvo įstrigęs Vokietijoje ir dėl kurio buvo imtasi gelbėjimo pastangų“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pranešime pažymėjo Danijos aplinkos apsaugos agentūros skyriaus vadovė Jane Hansen (Janė Hansen).
Banginis, Vokietijoje pramintas Timiu, pirmą kartą buvo pastebėtas įstrigęs ant smėlio seklumos kovo 23-iąją netoli Vokietijos Liubeko miesto, Baltijos jūros pakrantėje. Visgi jam pavyko išsilaisvinti, o tada jis vėl kelis kartus buvo įstrigęs.
Po įvairių žlugusių bandymų jį išlaisvinti jis galiausiai buvo įviliotas į vandens pripildytą specialios baržos triumą ir nutemptas atgal į natūralią buveinę. Po šios sudėtingos gelbėjimo operacijos, kurią privačiai finansavo du vokiečių milijonieriai, banginis gegužės 2-ąją buvo paleistas į Šiaurės jūrą netoli Danijos.
Negyvas banginis prie Danijos Anholto salos krantų Kategato sąsiauryje tarp Švedijos ir Danijos buvo pirmą kartą pastebėtas ketvirtadienį, tačiau pareigūnai iš pradžių negalėjo patvirtinti, kad tai tas pats banginis.
„Dėl šiandien susiklosčiusių sąlygų Danijos gamtos agentūros vietos darbuotojui pavyko surasti ir paimti sekimo įrenginį, kuris vis dar buvo pritvirtintas prie banginio nugaros. Įrenginio padėtis ir išvaizda patvirtina, kad tai tas pats banginis, kuris anksčiau buvo stebėtas ir kuriuo buvo rūpintasi Vokietijos vandenyse“, – sakė J. Hansen.
J. Hansen pridūrė, kad „šiuo metu nėra konkrečių planų pašalinti banginį iš šio rajono ar atlikti skrodimą, ir šiuo metu nemanoma, kad jis keltų problemų šiame rajone“.
Danijos aplinkos apsaugos agentūra pažymėjo suprantanti „didelį visuomenės susidomėjimą šiuo konkrečiu banginiu“, bet pabrėžė, kad žmonės turėtų išlaikyti saugų atstumą ir neartėti prie banginio.
„Taip yra todėl, kad banginis gali būti užsikrėtęs ligomis, kurios gali būti perduodamos ir žmonėms, be to, gali kilti sprogimo pavojus“, nes irimo metu susidaro dideli dujų kiekiai, paaiškino agentūra.
