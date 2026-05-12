Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (gegužės 12 d.)

AVINAS. Galite jausti didesnį norą greitai judėti pirmyn, bet aplinkinių reakcijos gali atrodyti lėtesnės nei norėtųsi. Draugų, kolegų ar bendrų projektų tema gali pareikalauti konkretaus atsakymo, susitikimo arba sprendimo dėl plano. Naudinga kalbėti aiškiai, bet nespausti kitų priimti jūsų tempą.
JAUTIS. Dėmesys gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūsų sprendimus vertina kiti. Gali tekti atsakyti į vadovo, kliento ar kolegos klausimą, susijusį su atsakomybe, pinigais ar terminais. Pravartu nepriimti kritikos asmeniškai ir pirmiausia patikrinti faktus.
DVYNIAI. Mintys gali tapti platesnės, o noras mokytis, planuoti ar tartis su kitais – stipresnis. Gali pajudėti kelionės, dokumentų, kursų ar viešo pasisakymo tema, bet dalį informacijos dar verta pasitikrinti. Naudinga remtis aiškiu planu, o ne vien įkvėpimu.
VĖŽYS. Vidinis jautrumas gali būti didesnis, net jei išoriškai stengsitės išlikti ramūs. Bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar pasitikėjimo tema gali pareikalauti atviresnio pokalbio. Pravartu neskubėti reaguoti į tai, kas sujudina senas emocijas.
LIŪTAS. Santykių tema gali tapti ryškesnė, nes kitų žmonių nuomonės ar reakcijos gali labiau veikti jūsų nuotaiką. Partneris, klientas ar kolega gali iškelti klausimą, kur reikia derinti skirtingus lūkesčius. Naudinga klausytis iki galo ir nesistengti iškart laimėti ginčo.
MERGELĖ. Kasdieniai darbai gali atrodyti smulkesni, bet jų susikaupimas gali varginti labiau nei įprastai. Darbe ar buityje gali tekti taisyti klaidas, peržiūrėti grafiką, atsakyti į laiškus ar grįžti prie užduoties, kuri buvo palikta pusei kelio. Pravartu saugoti nervinę sistemą ir nesiversti per galvą.
SVARSTYKLĖS. Viduje gali atsirasti daugiau kūrybinio lengvumo ir noro bendrauti be įtampos. Santykių, vaikų, pomėgių ar asmeninio projekto tema gali suteikti progą pasikalbėti atviriau ir paprasčiau. Naudinga rinktis tai, kas stiprina vidinį džiaugsmą, bet nesukuria papildomo chaoso.
SKORPIONAS. Didesnis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ir vidinį saugumo jausmą. Artimųjų pokalbis, buities ar gyvenamosios vietos klausimai gali pareikalauti daugiau kantrybės. Pravartu vengti spaudimo ir leisti situacijai nusėsti.
ŠAULYS. Diena gali būti judresnė dėl žinučių, skambučių, susitikimų ir trumpų reikalų. Gali atsirasti daugiau informacijos apie darbą, kelionę, mokslus ar susitarimą, bet ne viskas iš karto bus iki galo aišku. Naudinga užsirašyti svarbias detales ir nepasikliauti vien atmintimi.
OŽIARAGIS. Mintys gali dažniau suktis apie pinigus, stabilumą ir praktinę naudą. Gali atsirasti papildomų išlaidų, pirkinių ar pokalbis apie tai, kur verta taupyti, o kur investuoti atsargiau. Pravartu nepirkti iš įtampos ir ramiai peržiūrėti biudžetą.
VANDENIS. Vidinis aiškumas gali stiprėti, bet kartu gali atsirasti noras pasakyti daugiau nei būtina. Asmeninis sprendimas, pokalbis ar susitikimas gali padėti geriau suprasti, kur norite daugiau laisvės. Naudinga išlaikyti ramų toną, nes Merkurijus gali iškreipti net gerai apgalvotus žodžius.
ŽUVYS. Diena gali skatinti atsitraukti, mažiau kalbėti ir daugiau stebėti savo vidines reakcijas. Gali norėtis atidėti susitikimą, pailsėti nuo žmonių arba tyliai susitvarkyti susikaupusius reikalus. Pravartu neperkrauti savęs pažadais ir leisti kūnui atgauti jėgas.
