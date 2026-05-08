Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (gegužės 8 d.)

AVINAS. Stiprėja atsakomybės jausmas, nes Mėnulis nukreipia dėmesį į pareigas ir ilgalaikius tikslus. Darbe gali atsirasti užduotis ar įvykti pokalbis su vadovybe, reikalaujantis rimtesnio požiūrio. Verta veikti nuosekliai ir nebandyti visko spręsti vienu metu.
JAUTIS. Mąstymas taps platesnis, nes Venera ir Mėnulis skatina ieškoti stabilumo aiškesne kryptimi. Gali atsirasti planas dėl mokymosi, kelionės ar ilgalaikio sprendimo. Naudinga remtis tuo, kas turi praktinę vertę, o ne vien idėja.
DVYNIAI. Dėmesys krypsta į finansinius ar bendrus įsipareigojimus, kuriuos plečia Jupiteris. Gali tekti spręsti klausimą dėl skolų, investicijų ar bendrų išlaidų. Verta skirti daugiau laiko detalėms ir neskubėti priimti sprendimo.
VĖŽYS. Santykiai taps svarbesni, nes Mėnulis išryškina kitų žmonių įtaką jūsų sprendimams. Gali įvykti pokalbis ar susitarimas, kuris keis požiūrį į bendradarbiavimą. Naudinga išlaikyti pusiausvyrą tarp savo poreikių ir kitų lūkesčių.
LIŪTAS. Kasdieniai darbai reikalaus daugiau dėmesio, nes Mėnulis ir Saturnas primena apie pareigas. Gali tekti tvarkyti dokumentus, grafikus ar darbo krūvį. Verta susidėlioti aiškią tvarką ir vengti chaoso.
MERGELĖ. Atsiras daugiau aiškumo, nes Mėnulis palaiko jūsų gebėjimą sudėlioti mintis. Gali kilti kūrybinė idėja ar situacija, susijusi su vaikais ar hobiu. Naudinga leisti sau veikti, bet išlaikyti realistinį požiūrį.
SVARSTYKLĖS. Dėmesys kryps į namus ir vidinį stabilumą, kur svarbi kantrybė. Gali tekti spręsti šeimos ar gyvenamosios vietos klausimus. Verta neskubėti ir remtis tuo, kas suteikia saugumo jausmą.
SKORPIONAS. Bendravimas taps intensyvesnis, nes atsiras daugiau informacijos ir kontaktų. Gali įvykti pokalbis, kuris padės aiškiau suprasti situaciją. Naudinga atsirinkti esmę ir nepasimesti tarp detalių.
ŠAULYS. Finansiniai klausimai taps aktualesni, nes Mėnulis skatina vertinti stabilumą. Gali tekti priimti sprendimą dėl išlaidų ar pajamų paskirstymo. Verta remtis praktišku požiūriu ir vengti impulsyvumo.
OŽIARAGIS. Mėnulis išryškins jūsų savijautą ir poreikius. Gali susiklostyti situacija, kai reikės aiškiai išreikšti savo poziciją. Naudinga veikti ramiai ir nuosekliai.
VANDENIS. Viduje gali būti daugiau tylos ir poreikio atsitraukti nuo išorės triukšmo. Gali tekti spręsti klausimą, kuris vyksta užkulisiuose. Verta skirti laiko sau ir nepriimti skubotų sprendimų.
ŽUVYS. Dėmesys kryps į draugus ir bendrus tikslus, nes Marsas veikia jūsų aplinką. Gali įvykti susitikimas ar gausite pasiūlymą, kuris keis planus. Naudinga atsirinkti, kas iš tiesų svarbu ir realu.
