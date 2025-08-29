Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 29 d.)

AVINAS. Galite pasijusti pavargę, apnikti nesibaigiančių rūpesčių. Kai kuriose srityse reikalai ims gerėti, bet tik tuo atveju, jei rasite draugišką kalbą su artimais žmonėmis.
JAUTIS. Savo dėmesiu gali nudžiuginti senas draugas. Galbūt rasite naujų rimtų sąjungininkų, bendraminčių. Geras laikas sudaryti sutartis ir atlikti veiksmus, reikalaujančius atsakingo požiūrio, teisinio ar politinio išmanymo.
DVYNIAI. Ilgalaikės pastangos gali būti deramai įvertintos. Nusimato gerių pokyčių profesinėje srityje. Atsiras daugiau kūrybingumo ir noro darbuotis savo ir kitų labui. Jeigu atostogaujate, nusimato įdomių patirčių, turiningų pramogų.
VĖŽYS. Tikriausiai mėginsite įtvirtinti kai kurias pažintis, atsivėrusius šansus. Galite užmegzti reikšmingą pažintį pobūvio, reprezentacinio renginio metu. Iš užsienio gali ateiti svarbi informacija.
LIŪTAS. Tikriausiai aplinkybės ar kiti žmonės privers pasirūpinti sudėtingais klausimais. Galbūt nuriedės akmuo nuo širdies, nes pagaliau išsispręs skolų ar kitokie nuosavybės, verslo investicijų klausimai.
MERGELĖ. Sustiprės jūsų įžvalgumas, komunikabilumas. Kažkokiai veiklai jus gali įkvėpti draugai, partneriai arba jų dėka savyje galite atrasti naujų jėgų, sugebėjimų, kurie padės spręsti nelengvas problemas.
SVARSTYKLĖS. Galite susitarti dėl kažkokio darbo, užsakymo, atsiras galimybė užsitikrinti didesnį stabilumą, pajamas. Galbūt čia jums pasitarnaus giminaičiai, seni draugai ar kolegos.
SKORPIONAS. Kils originalių kūrybinių idėjų, pajusite įkvėpimą, begalinį troškimą įgyvendinti drąsius užmojus. Didelės pagalbos ar moralinio palaikymo sulauksite iš mylimo žmogaus arba jūsų talento gerbėjo. Labai rūpės vaikų poreikiai.
ŠAULYS. Jūsų mąstymui trūks logikos, įžvalgumo, tačiau itin pasitarnauti gali intuicija. Jums gali pasisekti ten, kur nė nesitikėjote ką nors pasiekti dėl objektyvių priežasčių, o ne dėl asmeninių trūkumų.
OŽIARAGIS. Galimi pasikeitimai visuomeninėje veikloje arba asmeninių santykių srityje. Suaktyvės kontaktai su draugais. Seksis megzti naudingus ryšius. Jei norite kažką išsiaiškinti, nuveikti, neatidėliokite.
VANDENIS. Turėtų pavykti susitarti dėl svarbių materialinių reikalų, finansinių sąlygų, atsiskaitymų, tiekimo, nuomos, pirkinių. Nusimato rimtų, atsakingų pasiūlymų ir sumanymų.
ŽUVYS. Nusimato pokalbiai su įtakingais, patikimais žmonėmis, rimti pažadai. Gali būti aiškiai sudėlioti visi taškai ir prasidės tai, kas turėjo prasidėti. Būkite pasirengę prisiimti atsakomybę.
Naujausi komentarai