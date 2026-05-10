Gegužė smogs piniginei? Astrologai įspėja apie pavojingas datas

Pilnatis gegužės 1 d. iškelia gilias temas, verčia atidžiau žiūrėti į savo finansinę padėtį. Mėnesio pradžia palanki senų mokėjimų sutvarkymui, biudžetų peržiūrai ir bendradarbiavimo sąlygų patikslinimui, aiškina astrologė ir „YouTube“ kanalo autorė Marina Skadi (Marina Sokolova).
Nuo gegužės 3 d. Merkurijus įžengia į Jaučio ženklą, todėl finansiniai sprendimai tampa pagrįstesni, o Plutonas pereina į stacionarią fazę. Nuo gegužės 3 iki 9 d. bet kokie procesai, susiję su dokumentais, mokėjimais, derybomis ar dideliais sandoriais, gali vykti lėčiau. Tai geras laikas analizei, informacijos tikrinimui ir ilgalaikių planų koregavimui. Stacionarus Plutonas sustiprina jausmą, kad užkulisiuose daug kas vyksta, o finansiniai sprendimai reikalauja atidumo.
Jau gegužės 4 d. Marso ir Jupiterio kvadratūra sukuria impulsyvių išlaidų ar savo galimybių pervertinimo riziką. Energija karšta ir greita, todėl lengvai pastūmėja imtis veiksmų, kurie vėliau gali atrodyti skuboti. Kitą dieną, gegužės 5 d., Merkurijaus ir Plutono kvadratūra įtempia informacinį lauką: gali pasirodyti netikėtų naujienų, gali būti peržiūrėti susitarimai, išryškėti detalės, keičiančios finansinį vaizdą. Šiomis dienomis svarbu skaityti viską, kas parašyta smulkiu šriftu, ir nepriimti sprendimų, veikiant emociniam spaudimui.
Mėnesio vidurys atneša daugiau aiškumo. Nuo gegužės 12 iki 15 d. Saturnas ir Merkurijus sukuria palankų foną planavimui, dokumentų rengimui, terminų aptarimui ir ilgalaikių strategijų kūrimui. Gegužės 14 d. Saulės ir Merkurijaus jungtis padeda aiškiau pamatyti situaciją. Finansinė situacija tampa aiškesnė, daugelis gauna atsakymus, patvirtinimus, išmokas ar dokumentus, kurie vėlavo.
Tačiau gegužės 16 d., jaunatis materialiajame Jaučio ženkle, jungtyje su Algoliu, pradeda galingą atsinaujinimo ciklą finansų srityje. Tai momentas, galintis pakeisti jūsų požiūrį į pinigus, išteklius, santaupas ir saugumą. Tokiomis dienomis geriau vengti rizikingų žingsnių ir svarbių finansinių sprendimų – energija per stipri ir nenuspėjama.
Po to gegužės 17–19 dienos atneša visiškai kitokį ritmą. Merkurijus Dvyniuose ir jo jungtis su Uranu atveria erdvę netikėtoms galimybėms: staigiems pasiūlymams, netradicinėms idėjoms, greitiems sandoriams, naujiems pajamų šaltiniams. Pinigai gali ateiti netikėtai, bet taip pat gali lengvai ir išeiti, jei nekontroliuoti impulsų. Venera ir Marsas harmoningame aspekte suteikia gyvumo bendradarbiavimo, pardavimų, rinkodaros ir bendravimo su klientais sferoms – finansinė energija tampa judresnė ir lankstesnė.
Nuo gegužės 21 d., kai Saulė įeina į Dvynius, pinigų srautai suaktyvėja, tačiau gegužės 22 d. Veneros ir Neptūno kvadratūra sukuria miglą skaičiavimuose ir lūkesčiuose. Tokiomis dienomis lengva suklysti, pervertinti perspektyvas ar neteisingai suprasti sąlygas. Geriausia vengti svarbių sprendimų ir nedaryti didelių pirkinių.
Gegužės 24 d. Saulė ir Neptūnas sušvelnins bendrą toną, padėdami intuityviai priimti teisingus sprendimus, tačiau gegužės 25 ir 26 dienomis finansinė energija taps įtempta. Saulės ir Plutono trigonas suteikia galimybę sustiprinti pozicijas, sutelkti dėmesį į pagrindinį dalyką ir pastūmėti svarbius reikalus, tačiau Marso ir Plutono kvadratūra šias dienas daro potencialiai konfliktiškomis ir nenuspėjamomis. Tokiais laikotarpiais svarbu vengti staigių žingsnių, nerizikuoti ir nepriimti sprendimų, spaudžiant aplinkybėms. Geriau nukreipti savo energiją į klausimus, kuriems reikia disciplinos ir susikaupimo.
Mėnesio pabaigoje, gegužės 29 d., Veneros ir Saturno kvadratūra primena mums apie būtinybę laikytis biudžeto, vykdyti įsipareigojimus ir neprisiimti daugiau, nei reikia. O gegužės 31 d., antroji mėnesio pilnatis Šaulio ženkle, jungtyje su Lilit, išryškina perdėjimo, ideologinių dvejonių ir noro peržengti įprastas ribas temas. Finansinė sfera šiomis dienomis gali reaguoti į emocijas stipriau nei įprastai, todėl svarbu išlikti blaiviam ir atsispirti impulsams.
Gegužės mėnuo reikalauja dėmesingumo, lankstumo ir gebėjimo derinti strategiją su intuicija. Jis netinka chaotiškiems veiksmams, bet puikiai tinka tiems, kurie yra pasirengę stebėti, analizuoti ir veikti tinkamu momentu. Gegužės finansinė energija gali pakeisti vystymosi trajektoriją, jei į ją žiūrima sąmoningai ir neskubama ten, kur reikia laiko.
Tai mėnuo, keičiantis pinigų srautų ritmą, kuris kartais pagreitėja, kartais sustingsta, kartais reikalauja peržiūrėti įprastus veiksmus. Dvi pilnatys, stacionarus Plutonas, įtempti Marso ir Merkurijaus aspektai bei jungtys su Uranu – visa tai sukuria nestabilų, bet perspektyvų foną.
AVINAS
Yra impulsyvių išlaidų ir skubotų finansinių sprendimų rizika. Atsiranda galimybė sustiprinti pajamas naujais susitarimais.
JAUTIS
Finansiniai sprendimai tampa labiau subalansuoti ir apgalvoti. Prasideda naujas pinigų ciklas, reikalaujantis atsargaus požiūrio.
DVYNIAI
Galimos netikėtos išlaidos arba poreikis išspręsti senas problemas. Atsiranda galimybė gauti staigių pajamų ar naują pasiūlymą.
VĖŽYS
Emocijos gali turėti įtakos išlaidoms ir finansiniams sprendimams. Atsiranda galimybė sustiprinti savo finansinę bazę.
LIŪTAS
Galimi darbo sąlygų ir pajamų pokyčiai. Pinigų srautai palaipsniui gerėja.
MERGELĖ
Galimos netikėtos išlaidos. Yra tikimybė gauti premiją arba pelningą pasiūlymą.
SVARSTYKLĖS
Padidėja impulsyvių išlaidų rizika. Atsiranda galimybė derėtis dėl palankesnių sąlygų.
SKORPIONAS
Galimos netikėtos naujienos, susijusios su pajamomis. Gali atsirasti įdomių finansinių pasiūlymų.
ŠAULYS
Yra rizika per daug išleisti arba priimti blogus sprendimus. Atsiranda galimybė pagerinti savo finansinę padėtį.
OŽIARAGIS
Galimas finansinės strategijos peržiūrėjimas. Atsiranda galimybė sustiprinti pajamas.
VANDENIS
Keičiasi jūsų požiūris į pinigus ir finansinius sprendimus. Galimos netikėtos pajamos arba naujos galimybės.
ŽUVYS
Galimi svarbūs pokalbiai apie pinigus. Yra galimybė gauti paramą arba papildomų pajamų.
