Jei gimei šią dieną – tavo intuicija gali būti ypatinga

Dieviškosios išminties turėjimas yra tarsi asmeninė dovana, ypatingos žinios, kurios jaučiasi šventos ir gražiai dera su žmogaus vidiniais ritmais ir dabartiniu gyvenimo keliu, rašo „Parade“. Šia prasme išmintis suteikiama gimimo metu, o tai, kaip mes ja gyvename ir ją naudojame, geriausiai interpretuojama dviem turtingomis universaliomis kalbomis: astrologija ir numerologija.
Kurios gimimo datos turi dieviškąją išmintį?
Gimę 29 d.: esate dieviškai išmintingi
Jei gimėte bet kurio mėnesio 29 dieną, jūsų dieviškoji išmintis yra glaudžiai susijusi su Visatos sandaros subtilybėmis. Nors vidiniai Visatos mechanizmai daugelį glumina, jūsų siela instinktyviai supranta visuotinio vieningumo sampratą. Net ir tais sunkiais momentais, kai atsėlina abejonės, ši išminties dalelė išlieka jūsų varomąja jėga.
Ši gimimo data, valdoma Mėnulio (skaičiui sumažėjus iki 2), numato ugdyti šią dovaną per kūrybą ir puoselėjimą. Jūsų užjaučiančia prigimtimi pasitiki tie, kurie ieško išgijimo ir vadovavimo. Jūsų dieviškoji mėnulio išmintis gali būti nukreipta į gydymą ar konsultavimą, padedant kitiems atrasti savo magiją. Nors esate „sena siela“, jūsų socialinės sąveikos troškimas gali būti pašaukimas pasidalinti šia dovana su tais, kuriems jos reikia.
Gimę 25 dieną: esate dieviškai intuityvūs
Gimimas bet kurio mėnesio 25 dieną reiškia, kad jums buvo suteikta dvilypumo dovana. Judant praktiniame pasaulyje, jūsų analitinis protas yra vertingas turtas, padedantis gauti aiškią ir glaustą informaciją. Tačiau, kai pereinate į nematerialųjį pasaulį, jaučiatės kaip žuvis vandenyje, lengvai susiderindami su magiškomis sferomis. Kadangi skaičius 25 sujungia Mėnulio valdomą skaitmenį (2) ir Merkurijaus valdomą skaitmenį (5), jūs gaunate geriausia iš abiejų pasaulių: intuiciją ir logiką.
Sutrumpintas iki vieno skaitmens, 25 taip pat atitinka 7 – skaičių, kurį valdo Neptūnas. Ši trečioji planeta yra vienijanti jėga tarp jūsų dviejų vidinių pasaulių. Labai dažnai dieviškoji išmintis jums pasirodys vizijos pavidalu – galbūt per sapną, simbolį ar akivaizdų ženklą. Tai jūsų intuityviosios pusės darbas. Jūsų kita, loginė pusė, yra atsakinga už tai, kad ši svajonė išsipildytų.
Gimę 16 dieną: jūs turite dievišką paramą
Ar kada nors susimąstėte, kodėl jūs visada galite atsigauti beveik po bet ko? Pasak numerologijos eksperto Hanso Decozo, tie, kurie gimė bet kurio mėnesio 16 dieną, įkūnija „Prisikeliančio Fenikso“ archetipą. Kadangi 16 sujungia skaičių, valdomą Saulės (1), ir skaičių, valdomą Veneros (6), jūs naudojatės dieviška parama. Kūrybiškumo, lyderystės, draugystės ir socialinio palankumo energijos padeda jums visada sugrįžti prie savo galios.
Sumažinus iki vienženklio skaičiaus, 16 taip pat atitinka 7 – skaičių, valdomą mistinio Neptūno. Ši planeta jus veda psichinės energijos ir metafizikos srityse, padėdama įžvelgti nematomas jėgas, kurias lengva praleisti. Gaunate dievišką paramą sutelkdami savo intuiciją, tapdami ekspertu srityje, kuri leidžia jūsų kūrybiškumui ir dvasinėms dovanoms ryškiai spindėti.
Gimę 11 dieną: jūs turite dievišką vadovavimą
Šis skaičius yra esminis pagrindinio angelo skaičiaus 1111 komponentas. Todėl, jei gimėte bet kurio mėnesio 11 dieną, turite ryšį su šia aukšta vibracija. Nors kiekvienas turi prieigą prie dvasinio vadovavimo, jūs palaikote glaudų ryšį su angelais ir kitais dvasiniais vadovais. Galbūt todėl, kad nuo mažens išsiugdėte gilų pasitikėjimą savo intuicija ir subtiliu suvokimu.
Kadangi 1 yra skaičius, valdomas Saulės, o 11 (sumažintas iki 2) yra skaičius, valdomas Mėnulio, jūs esate ypač suderinti su jaunaties ir pilnaties energijomis. Jos kartojasi kas dvi savaites ir padeda jums nuspręsti, ką palikti praeityje, o ką puoselėti. Kai aplinkiniai klausia jūsų nuomonės ar patarimo, jie remiasi jūsų puikiu gebėjimu perteikti mus supančią energiją.
