Kad netrūktų pinigų: ko nedaryti atlyginimo dieną?

Ko nereikėtų daryti atlyginimo dieną, rašo „Radio Track“.
Neišleisti visų pinigų iš karto
Vienas iš labiausiai paplitusių prietarų buvo draudimas išleisti visą atlyginimą atlyginimo dieną. Buvo tikima, kad bent dalį pinigų reikia palikti namuose per naktį. Tai padėjo įtvirtinti gerovę namuose ir pritraukti finansinį stabilumą.
Neskolinti ir nesiskolinti
Atlyginimo dieną žmonės stengėsi vengti skolinti pinigus net artimiesiems. Buvo tikima, kad kartu su kupiūromis galima padovanoti savo sėkmę, gerovę ir finansinį saugumą. Taip pat buvo nepatariama patiems skolintis pinigų – esą tai blogas ženklas būsimoms pajamoms.
Neskaičiuoti pinigų vėlai vakare
Žmonės paprastai vengdavo skaičiuoti dideles sumas po saulėlydžio. Pagal liaudies prietarus tai galėjo lemti netikėtas išlaidas, pinigų praradimą ar trūkumą ateityje. Todėl finansinius reikalus buvo stengiamasi tvarkyti ryte ir dieną.
Negalima skųstis pinigais
Nuolatinis skundimasis dėl skurdo tik paaštrina finansinius sunkumus. Atlyginimo dieną žmonėms buvo patariama galvoti apie gerovę, būti dėkingiems už tai, ką uždirbo, ir vengti neigiamų pokalbių apie pinigus. Žmonės tikėjo, kad teigiamas požiūris padeda pritraukti naujų galimybių ir pajamų.
Nepalikti piniginės tuščios
Kitas populiarus prietaras buvo niekada nelaikyti tuščios piniginės. Net ir po didelių pirkinių buvo rekomenduojama joje palikti bent nedidelę kupiūrą ar monetą. Buvo tikima, kad tuščia piniginė atbaido finansinę sėkmę ir gali tapti nuolatinio pinigų trūkumo simboliu.
Tvarka piniginėje
Žmonės tikėjo, kad pinigai mėgsta tvarkingumą. Banknotus dėliodavo tvarkingai, jų nesuglamžydavo ir nelaikydavo kartu su nereikalingais popierėliais ar užrašais.
