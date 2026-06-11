Keturios dienos, kai gimsta patys maloniausi ir nuoširdžiausi žmonės

Gimusieji 6 d. – Šilti šeimininkai
Šiek tiek svetingumo daro stebuklus. Gimusieji 6 d. yra iš prigimties jautrūs kitų poreikiams, yra orientuoti į santykius ir rūpestį.
Valdomos Veneros, meilės ir prisirišimo planetos, jie spinduliuoja jaukia, šilta aura. Neįmanoma nesijausti laisviau šalia jų dėl nuoširdžių jų klausimų ir geranoriškų ketinimų, kurie atsispindi visame, ką jie daro. Jei leidžiatės į nežinomą teritoriją, šis artimas žmogus mielai jus palaikys.
Jie netgi gali pasiūlyti eiti kartu dėl moralinės paramos. Jei sutiksite juos būdami nepažįstami ir pasidalinsite savo nerimu, jie sukurs saugią aplinką, tarsi būtumėte jų šeimos narys.
Asmuo, turintis šią gimimo datos funkciją, yra svetinga siela, kurios buvimas šalia ypač gydo pažeidžiamus žmones, nusipelniusius šilumos ir paguodos.
Gimusieji 11 d. – Guodžiantis buvimas
Šią dieną gimę žmonės turi unikalią intuityvią įžvalgą, kurią išryškina Mėnulis, simbolizuojantis emocinę išmintį. Jie turi auksinę širdį.
Aplinkiniai lengvai pajunta jų vidinį gylį – įskaitant ir mielus gyvūnus bei vaikus, kuriuos ypač traukia jų rūpestingas buvimas. Turėdami savo kosminėje prigimtyje motiniškos ar tėviškos energijos, jie spinduliuoja jaukumą, artumą ir savumo jausmą. O kas nenorėtų būti šalia žmogaus, su kuriuo gera ir saugu?
Ši gimimo data sugrąžina prisiminimus apie paprastesnius laikus, nekaltą meilę ir bendrumo galią. Gebėjimas padėti kitiems jaustis kaip namuose jiems yra savaime suprantamas dalykas. Jie neturi labai stengtis; tai tik dalis to, kas jie yra.
Gimusieji 12 d. – Džiaugsmingi kompanionai
Būnant šalia 12-ąją dieną gimusių žmonių, nuotaika greitai pagerėja dėl jų gyvybingos, džiaugsmingos energijos. Valdomi Jupiterio, laimingos plėtimosi planetos, jie neša šviesą.
Laikydamiesi principo „kuo daugiau, tuo linksmiau“, jie neslepia nuo kitų savo socialinio rato, ryšių ar laimės. Juk gyvenimas nėra tam, kad į jį žiūrėtume pernelyg rimtai. Paskęsti egoistiškuose išgyvenimuose – tikras nuobodulys. Tą dieną gimę žmonės instinktyviai išmoksta leisti nemalonumams nuo jų nuriedėti tarsi vandeniui nuo žąsies plunksnų.
Rodydami dosnumą ir gausą, jie priverčia aplinkinius jaustis vertinamiems šalia jų. Jei pradėsite pokalbį su jais būdami stipriai susijaudinę, dažniausiai jį baigsite juokdamiesi, atsipalaidavę ir vėl sugrįžę prie nerūpestingos žaismingumo būsenos.
Gimusieji 25 d. – Ramūs globėjai
Jei ieškote dvasinės gelmės materialistiniame pasaulyje, jau ją radote. Gimusieji 25 d. nėra tokie, kurie užmegztų paviršutiniškas pažintis. Dvasinio Neptūno valdomos išmintingos sielos yra pastabios, malonios, rūpestingos ir paslaugios, tačiau jos nėra patys garsiausi žmonės kambaryje.
Jie labiausiai linkę prieiti prie tų, kurie atrodo užsidarę, ramūs arba kuriems taip pat reikia prasmingesnio bendravimo. Tai tas pats draugas, kurio visiškai nesitikėjote sutikti, kai pirmą kartą įžengėte į patalpą.
Kai kas nors jaučiasi nereikalingas, patiria nerimą ar pergyvena, ši paslaptinga asmenybė išlenda iš savo kiauto, kad parodytų tikrą rūpestį. Jie leidžia pamirštiems žmonėms pasijusti taip, tarsi jie būtų savo vietoje ir namuose.
Naujausi komentarai