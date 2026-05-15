Kuriems Zodiako ženklams šį savaitgalį pasiseks?

Šeštadienį, gegužės 16 d., žvaigždės primygtinai rekomenduoja mums… svajoti, tačiau ne skrajoti padebesiais įsivaizduojant akivaizdžiai nerealistiškus įvykius, o išsamiai vizualizuoti norimas artimiausios ateities vizijas.
Astrologai mano, kad tokiu būdu galime pasiekti savo tikslus visose gyvenimo srityse – versle, finansuose, profesinėje srityje ir asmeninėje. Fiziniai krūviai, net jei jie susiję su buitiniais reikalais ar sportu, nebus sėkmingi – jiems tiesiog pritrūks jėgų, todėl patartina jų atsisakyti. Nereikėtų skubinti įvykių – šią dieną jie turėtų klostytis savaime, be jokio mūsų skubinimo ar, atvirkščiai, stabdymo.
Santykiuose su kitais reikia būti ypač atsargiems: šiandien prasidėjęs konfliktas neišsispręs per mėnesį, todėl geriau patylėti, nei pasakyti ką nors nemalonaus kitiems.
Sekmadienį, gegužės 17 d., patartina skirti laiko jėgų – tiek fizinių, tiek psichinių – kaupimui, reikalingų sėkmingam darbui kitos savaitės pradžioje. Tam būtina absorbuoti teigiamas emocijas iš įvairių šaltinių – gamtos, meno, bendravimo su mažais vaikais – ir kaupti jas savo vidinėje pozityvumo taupyklėje.
Šiuo metu ne tik galima, bet ir būtina skirti laiko kūrybai, kuri, pirma, teiks malonumą, o antra, galiausiai suteiks galimybę pelningai užsidirbti iš šios veiklos. Kam pasiseks šiuo pasyviu, bet įdomiu metu?
Avinas
Avinai gali gauti galimybę, apie kurią seniai svajojo, – jiems pavyks ne tik pažvelgti į savo profesinę veiklą iš šalies, bet ir suprasti, ką joje galima pakeisti į gerąją pusę – tiek kvalifikacijos kėlimo, tiek finansine prasme. Tokių malonių permainų katalizatoriumi taps netikėta – arba tokia atrodanti – pažintis su žmogumi, tiesiogiai susijusiu su šio ženklo atstovų veikla: jo patirtis ir kartu naujas požiūris į dalykus suteiks galimybę perorientuoti savo veiksmus.
Svarstyklės
Žvaigždės Svarstyklėms žada netikėtą pelną, kuris ateis pačiu laiku – būtent dabar ženklo atstovai tiksliai žino, kaip jį išleisti. Pajamų šaltinis kiekvienam iš jų bus unikalus, nulemtas jų neseniai atliktų veiksmų. Tai gali būti ilgai laukto, bet kažkur „pamesto“ honoraro išmokėjimas arba dovana iš artimo žmogaus. Taip pat negalima atmesti ir laimėjimo loterijoje, dėl kurio reikia įsigyti atitinkamą bilietą. Pastaruoju atveju svarbiausia neįsitraukti per daug, kitaip galima prarasti daugiau, nei laimėti.
Šaulys
Šauliams reikės imtis ryžtingų veiksmų, susijusių su jų judėjimu po pasaulio žemėlapį. Persikėlimas į naują gyvenamąją vietą – arba į naujus namus, arba į kitą šalį – gana toli nuo dabartinės jų gyvenamosios vietos atneš teigiamų pokyčių jų gyvenime. Toks žingsnis šio ženklo atstovams suteiks ne tik malonų įsikūrimo naujoje erdvėje pojūtį, bet ir netikėtų profesinių perspektyvų. Be to, tai greičiausiai pasirodys esanti neįprasta, tačiau vaisinga darbo sritis.
