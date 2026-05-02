Šių Zodiako ženklų laukia sunkus išbandymas

Šaulys
Šauliui gegužė žymi ilgai užsitęsusio laikotarpio pabaigą. Į paviršių gali iškilti senos problemos, ypač darbe ar versle, kurias reikės nedelsiant išspręsti. Skuboti sprendimai gali būti pavojingi, todėl prieš prisiimant bet kokius naujus įsipareigojimus patariama būti atsargesniems ir atlikti išsamią analizę.
Mergelė
Mergelės gali susidurti su perdegimu darbe ir bendradarbiavimo stoka iš kitų. Polinkis į perfekcionizmą gali tapti našta. Maždaug mėnesio viduryje gali kilti nesusipratimų bendraujant, taip pat – netikėtų išlaidų. Reikia atkreipti dėmesį į sveikatą, ypač jei atsiranda nuovargio ar nemigos požymių.
Vandenis
Vandeniams gegužė meta iššūkį draugystei ir socialiniams santykiams. Gali įvykti pokalbių, kurie pakeis seniai nusistovėjusią dinamiką. Skaidrumas ir sąžiningumas tampa būtini tiek socialiniuose, tiek romantiškuose santykiuose.
Žuvys
Žuvys gali patirti padidėjusį jautrumą ir sunkumus nustatant emocines ribas. Kitų žmonių problemos gali jas tiesiogiai paveikti. Taip pat rekomenduojama būti atsargiems finansiniuose reikaluose, ypač su pasiūlymais, kurie atrodo per geri, kad būtų tiesa.
Naujausi komentarai