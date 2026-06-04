Aiškėja dingusios mokslininkės mirties priežastis

53-ejų M. Casias dingo praėjusių metų birželio 26 d.
Jos palaikai buvo aptikti šių metų gegužės 28 d. Naujosios Meksikos (JAV) nacionaliniame miške, maždaug už šešių mylių nuo vietos, kur M. Casias paskutinį kartą buvo matyta gyva. Šalia palaikų buvo rastas pistoletas, skelbė Naujosios Meksikos valstijos policija.
M. Casias dingimas susijęs su šių metų pradžioje internete pasklidusia sąmokslo teorija, kurioje kalbama apie keletą su JAV moksliniais tyrimais susijusių žmonių žūčių arba dingimų.
M. Casias dirbo Los Alamoso nacionalinėje laboratorijoje, kurioje atliekami svarbiausi gynybiniai branduoliniai tyrimai ir kur Antrojo pasaulinio karo metu buvo sukurti pirmieji pasaulyje atominiai ginklai.
„Suiręs iki skeleto“
Rasti M. Casias palaikai užbaigė spėliones apie jos buvimo vietą, tačiau sukėlė naują mįslę apie tai, kas tiksliai jai nutiko, rašo „Daily Mail“.
Nors policija dar nepaskelbė oficialios mirties priežasties, „Daily Mail“ duomenimis, jos kaukolėje rasta šautinė žaizda, o netoliese – pistoletas. Be to, anot leidinio, moters kūnas buvo suiręs iki skeleto.
Ant M. Casias kūno neaptikta jokių gyvūnų poveikio požymių, nepaisant to, kad palaikai ilgą laiką buvo palikti miške.
„Jos kūnas buvo rastas gegužės 28 d. labai atokioje kalnų vietovėje, kurioje paprastai nebūna žygeivių – žmonių, atvykstančių poilsiauti“, – aiškino tyrėjas Thomas McNally, kuris dirbo prie šios bylos M. Casias tėvų vardu.
„Kiek suprantu, skeletu virtę palaikai buvo rasti atsirėmę į medį, ant kūno aptikti saulės išblukinti drabužiai“, – pridūrė jis.
Oficialių rezultatų dar laukiama, policija neįvardijo jokių įtariamųjų, jei tokių yra, ir neatliko jokių suėmimų.
Paslaptingas dingimas
Anot M. Casias vyro Marko Casiaso, žmona dingimo dieną nuvežė jį į laboratoriją – federalinę energetikos tyrimų įstaigą, kurioje jie abu dirbo. Tada ji paleido savo vyrą prie įstaigos ir, kaip įtariama, pareiškė pamiršusi savo ženklelį ir turėjusi grįžti namo.
Th. McNally teigimu, M. Casias ir jos vyras važiuodami į laboratoriją susiginčijo dėl elektroninės cigaretės.
Poros dukra, 19-metė Sierra, policijai papasakojo, kad mama grįžo į namus, paliko sumuštinį ir pasakė jai, kad planuoja dirbti iš namų.
„Ji atrodė visiškai normaliai. Sierra sakė, kad viskas gerai. Ji neatrodė keistai“, – teigė Th. McNally.
Tą pačią popietę šeimos draugas pastebėjo Melissą einančią rytų kryptimi 518-uoju valstybiniu keliu.
Dukra Sierra vėliau šeimos namuose rado mamos daiktus, įskaitant raktus ir mobilųjį telefoną, kurio gamykliniai nustatymai buvo atkurti.
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