Atskleista brangiausia šunų veislė: išlaikymas siekia keliolika tūkstančių

Brangiausia veislė

Pasak ekspertų, Rumunų Miorito aviganis yra brangiausias šuo, kurį reikia turėti, per visą savo gyvenimą jis kainuoja 16 tūkst. 250 svarų sterlingų (apie 18 tūkst. 844 Eur).

Be vidutinės 511 svarų sterlingų pradinės kainos, šis šuo per visą 13 metų tikėtiną gyvenimo trukmę kainuotų 104 svarus sterlingų (120,5 Eur) per mėnesį.

Į tai įeina 5 tūkst. 789 svarai sterlingų (apie 6 tūkst. 705 Eur), išleisti vien maistui – tai devynis kartus daugiau nei 610 (apie 707 Eur) svarų sterlingų, skirtų čihuahua šerti visą jo gyvenimą.

Šuns dydis yra vienas didžiausių veiksnių nustatant jo kainą – septynios iš dešimties brangiausių veislių sveria daugiau nei 36 kg.

Po Rumunų Miorito aviganio, kuris gali sverti iki 60 kg, kitas brangiausias šuo yra 27 kg sveriantis Hamiltono skalikas, kuris per savo 15 metų gyvenimo trukmę kainuoja 14 951 svarą sterlingų (apie 17 tūkst. 343 Eur).

Pigiausia veislė

Kitoje skalės pusėje – Anglų kokerspanielis – pasirodo esąs pigiausia veislė Didžiosios Britanijos šunų savininkams.

Šie maži šunys per savo 11 metų gyvenimo trukmę kainuoja 5 tūkst. 163 svarus sterlingų (apie 6 tūkst. Eur), arba vos 39,12 svaro sterlingų (apie 46 Eur) per mėnesį.

Tomas Sadleris, „Pet Insurance Deals“ generalinis direktorius, kuris atliko šią analizę, sako: „Nors kaina neturėtų būti vienintelis veiksnys, ilgalaikio finansinio įsipareigojimo supratimas gali padėti išvengti širdį draskančių situacijų, kai savininkai turi atiduoti augintinius, kuriais nebegali tinkamai pasirūpinti.“

Žinoma, kai kurios veislės turi skirtingus mitybos reikalavimus, o šėrimo išlaidos gali labai skirtis tarp veislių.

Kitos išlaidas didinančios priežastys

Kitas didelis bendrų išlaidų veiksnys yra kirpimas.

Taip pat kai kuriems šunims reikalingas dažnas profesionalus gydymas.

Veislės, kurioms reikalingi specializuoti gydymai, tokie kaip plaukų šalinimas rankomis – metodas, kai negyvi plaukai iš tankiai apaugusių šunų šalinami rankomis – gali kainuoti daugiau nei 1 tūkst. 740 svarų sterlingų (apie 2 tūkst. 17 Eur) vien už kirpimą.