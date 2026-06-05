 Dėl nuotėkio NASA nurodė penkiems TKS astronautams sulipti į „SpaceX Dragon“

Dėl nuotėkio NASA nurodė penkiems TKS astronautams sulipti į „SpaceX Dragon“

2026-06-05 18:25
BNS inf.

Penkiems astronautams NASA nurodė sulipti į „SpaceX Dragon“ erdvėlaivį, kol „Roskosmos“ kosmonautai bando pašalinti nuotėkio problemą Tarptautinėje kosminėje stotyje (TKS), penktadienį socialiniame tinkle „X“ pranešė NASA spaudos sekretorė Bethany Stevens (Betani Stivens).

<span>Dėl nuotėkio NASA nurodė penkiems TKS astronautams sulipti į „SpaceX Dragon“ </span>
Dėl nuotėkio NASA nurodė penkiems TKS astronautams sulipti į „SpaceX Dragon“ / Reuters nuotr.

Apie tai skelbia CNN.

Įtrūkimai ir nuotėkiai Rusijos valdomoje kosminės stoties dalyje, žinomoje kaip „Zvezda“ tarnybinis modulis, jau kurį laiką kėlė susirūpinimą. Tačiau B. Stevens įrašas leidžia manyti, kad situacija galėjo pablogėti.

„Atsiradus naujų nuotėkių, „Roskosmos“ nusprendė penktadienį, birželio 5 dieną, atlikti platesnio masto remonto darbus, – įraše teigė B. Stevens. – Siekdama užtikrinti maksimalų saugumą, NASA nurodė visiems keturiems agentūros „SpaceX Crew-12“ misijos nariams ir NASA astronautui Chrisui Williamsui (Krisui Viljamsui) remonto metu laikytis sugriežtintos saugumo parengties erdvėlaivyje „Dragon“.“

NASA „SpaceX Crew-12“ misijos nariai yra Jessica Meir (Džesika Meir), Jackas Hathaway (Džekas Hatavėjus), Sophie Adenot (Sofi Adeno) ir Andrejus Fediajevas.

TKS šiuo metu taip pat yra Rusijos kosmonautai Sergejus Kud-Sverčkovas bei Sergejus Mikajevas.

Šiame straipsnyje:
NASA
erdvėlaivis SpaceX Dragon
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