Dirbtinis intelektas perrašys pasaulį?

F. Pascualas dar 2014-aisiais TEDx konferencijoje perspėjo, jog dirbtinis intelektas „paveiks kiekvieną darbo aspektą, kokį tik žinome“. Tuomet daugeliui jo žodžiai atrodė pernelyg drąsūs ar net beprotiški.
„Daugelis manė, kad perdedu arba tiesiog fantazuoju“, – prisiminė jis.
Lūžio taškas
Pasak F. Pascualo, tikrasis šuolis įvyko 2017 metais, kai „Google“ pristatė mokslinį darbą „Attention Is All You Need“ („Dėmesys – viskas, ko reikia“). Jame aprašyta „Transformer“ architektūra tapo pagrindu visoms šiuolaikinėms didžiosioms kalbos modeliams.
„Šiandien tiek OpenAI, tiek Anthropic ar DeepMind kuriami modeliai remiasi šia architektūra“, – aiškino inžinierius.
Dar 2014 metais F. Pascualas citavo futurologą Ray’ų Kurzweilą, kuris prognozavo, kad iki 2029 metų kompiuteriai pasieks žmogaus lygmens pažinimo gebėjimus. F. Pascualas pridūrė, jog iki 2030-ųjų beveik 90 proc. naujienų ir straipsnių bus kuriami panašių sistemų, o ne žmonių.
