Apklausa: kiek žmonių pasitiki žiniasklaida?

Pernai gruodžio 11–29 dienomis vykdyta apklausa parodė, jog žiniasklaidos institucija pasitiki 44 proc. apklaustųjų, kai lyginant su praėjusių metų lapkričio duomenimis, tokių buvo 49 proc.
Gruodžio pabaigoje atlikta apklausa atskleidžia, kad šiek tiek daugiau nei pusė – 51 proc. gyventojų – nurodė nepasitikintys žiniasklaida, o 5 proc. teigė šiuo klausimu nuomonės neturintys.
„Baltijos tyrimų“ vadovė Rasa Ališauskienė sako, kad sumažėjusį piliečių pasitikėjimą Lietuvos žiniasklaida galėjo lemti įtampos – gruodį vykę protestai, žmonių susipriešinimas dėl inicijuotų pokyčių LRT.
„Tyrimas vyko karščiausiu metu, kai susipriešinimas tarp tų, kurie manė, kad gresia negeri dalykai laisvam žodžiui, buvo rengiami protestai, ir tarp tų, kurie manė, kad LRT siekė ginti savo interesus“, – Eltai komentavo R. Ališauskienė.
Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad sumažėjęs pasitikėjimas žiniasklaida veikiau atspindi situacinį visuomenės vertinimą, susijusį su pastarosiomis aktualijomis, nei realią grėsmę pasitikėjimui žiniasklaida. Pasak R. Ališauskienės, panašūs svyravimai buvo matomi ir anksčiau, tačiau laikui bėgant pasitikėjimo lygis grįžta į įprastas vėžes.
„Čia yra labiau situacinis vertinimas, susijęs su paskutiniais procesais. Esame tą matę prieš porą metų, vėliau tai atsistato. Tai yra daugiau reagavimas į aktualijas, nūdienos konfliktus ir įtampas. Žiniasklaida paprastai išlieka viena iš institucijų, kuria pasitikima labiausiai – ne pirmose vietose (...) žiniasklaida labiau priskiriama prie simbolinių institucijų (...). Šiuo atveju tai, kad maždaug pusė gyventojų pasitiki, o pusė nelabai yra pakankamai geras rodiklis“, – sakė „Baltijos tyrimų“ vadovė.
„Įprastai, ramesniu laiku būdavo 55 proc., kurie pasitiki ir 45, kurie nepasitiki“, – nurodė ji, pabrėždama, jog pasitikėjimas žiniasklaida svyruoja priklausomai nuo aktualijų.
Apklausa vyko 2025 m. gruodžio 11-29 dienomis. Tyrimo metu asmeninio interviu būdu apklausta 1015 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 111 atrankos taškų. Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. Apklaustų žmonių nuomonė rodo 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų nuomonę. Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.
