Ekspertai įspėja apie grėsmę: programišiai medžioja jūsų asmenukes

Apie tai rašo „Daily Mail“.
Ekspertai aiškino, kad hakeriai gali naudoti dirbtinio intelekto įrankius, kad išgautų pirštų atspaudus iš aukštos kokybės nuotraukų ir potencialiai panaudotų juos prisijungimui prie įvairių paskyrų, bankininkystės programėlių ar el. pašto.
Naują nerimo bangą sukėlė Kinijos saugumo ekspertės Li Chang įžvalgos. Televizijos laidoje ji parodė, kaip galima atkurti garsenybės pirštų atspaudus iš įprastų nuotraukų socialiniuose tinkluose, kuriose žmogus rodė „taikos“ ženklą.
Pasak jos, aiškius pirštų atspaudus galima nuskaityti net iš nuotraukų, padarytų iki 1,5 metro atstumu. Kai kuriais atvejais dalį duomenų galima atkurti net ir iš didesnio atstumo darytų nuotraukų.
Kokios nuotraukos kelia didžiausią riziką?
Didžiausią riziką kelia gerai apšviestos, aukštos kokybės nuotraukos, kuriose rankos aiškiai matomos iš priekio. Kelios nuotraukos internete iš skirtingų kampų dar labiau palengvina kibernetinių nusikaltėlių darbą.
Ekspertai patarė, jei įmanoma, prieš publikuojant nuotraukas socialiniuose tinkluose sulieti arba paslėpti pirštus.
Panašių incidentų yra buvę ir anksčiau. Dar 2014 m. vokiečių programišius Janas Krissleris teigė, kad jam pavyko atkurti dabartinės Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen piršto atspaudą iš nuotraukų, padarytų viešo renginio metu.
Specialistai taip pat perspėjo apie populiarią DI „delnų skaitymo“ tendenciją, kai vartotojai į pokalbių robotus įkelia išsamias savo rankų nuotraukas.
„Tokių nuotraukų perdavimas didelėms technologijų bendrovėms gali būti pavojingas, nes biometriniai duomenys gali būti saugomi arba panaudoti ateityje“, – pažymėjo kibernetinio saugumo konsultantas Jake'as Moore'as.
Tuo pačiu metu ekspertai pabrėžė, kad tokie išpuoliai dar nėra plačiai paplitę ir dažniausiai apima tikslinius bandymus gauti prieigą prie vertingų paskyrų ar įrenginių.
