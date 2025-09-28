Karo šunys: Kinija pristatė mirtį nešančius robotus

Valstybinio transliuotojo CCTV teigimu, šie robotai – patobulinti ankstesni šunų robotų variantai, galintys pakeisti gyvus karius pavojingomis sąlygomis, kad sumažintų aukų skaičių mūšio lauke.
Kinija robotikai – sričiai, kurioje, pasak kai kurių ekspertų, ji jau gali turėti pranašumą prieš JAV, skiria didelę paramą.
Per bendras pratybas su tokiomis šalimis, kaip Kambodža, šalies kariuomenė mielai demonstruoja savo gynybos naujoves, įskaitant ginkluotę, kurioje įdiegtos pažangios technologijos – pavyzdžiui, šunis robotus.
CCTV paskelbtame vaizdo įraše naujausios versijos robotas vilkas su šautuvu ant nugaros žygiuoja į dūmų pilną mūšio lauką.
Šios judrios mašinos moka lipti laiptais, nešioja sunkias kuprines ir atakuoja manekenus.
Nors jie atrodo beveik taip pat, kaip kariuomenės šunys robotai, vilkai pasižymi geresnėmis žvalgybos ir atakos galimybėmis, paaiškino CCTV.
„Jie gali įveikti skirtingą reljefą, tiksliai smūgiuoti iki 100 m atstumu“, – nurodoma pranešime.
Karo metu šie robotai galės veikti kaip tikra vilkų gauja, pasiskirstydami užduotimis ir koordinuodami savo veiksmus.
Daliniui vadovaus gaujos vadas, atsakingas už informacijos apie taikinius rinkimą ir žvalgybos vaizdų perdavimą, teigė CCTV.
Kiti gaujos nariai bus atsakingi už šaudymą į priešus arba atsargų ir šaudmenų gabenimą, pridūrė transliuotojas.
Pasak Singapūro nacionalinio universiteto docento Chongo Ja Iano, šie nauji robotai gali reikšti, kad ateityje mūšio laukas bus labiau automatizuotas ir mirtinai pavojingas.
Pasak Chongo Ja Iano, taip „iš dalies siekiama skatinti nacionalinį pasididžiavimą šalies viduje, taip pat įbauginti potencialius už jos ribų esančius priešus“.
