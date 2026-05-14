Kinijos bendrovė pristatė milžinišką humanoidinį robotą

Kaip skelbė „South China Morning Post“, Hangdžou bendrovės sukurta mašina turi tvirtą lydinio korpusą ir yra skirta civiliniam transportavimui. Pasak gamintojo, roboto svoris kartu su pilotu siekia apie 500 kg. „GD01“ pradinė kaina yra 3,9 mln. juanių, arba apie 574 tūkst. JAV dolerių.
Demonstraciniame vaizdo įraše matyti, kaip robotas su pilotu kabinoje, esančioje korpuso viduje, juda dviem kojomis ir ranka daužo plytų sieną. Po to „GD01“ pakeičia konfigūraciją ir persijungia į keturkojį režimą.
„Unitree Robotics“ „GD01“ pavadino pirmuoju pasaulyje serijiniu „transformuojamu robotu“.
Pristatymas įvyko sparčiai besivystančios Kinijos robotikos fone. Pasak tyrimų bendrovės „Omdia“, 2025 metais Kinijos įmonėms teko beveik 90 proc. pasaulinių humanoidinių robotų pardavimų.
Beje, Šanchajuje įsikūręs startuolis „DroidUp“ pristatė „Moya“ – vieną iš realiausių humanoidinių robotų. Jis turi „šiltą“ odą (32–36 °C), modulinę konstrukciją su kintančia išvaizda ir imituojamas anatomines struktūras (raumenis, riebalus). „Moya“ atkuria veido išraiškas ir palaiko akių kontaktą. Kūrėjai siūlo panaudoti šį robotą medicinoje ir švietime.
