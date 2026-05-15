Kodėl telefonas greitai išsikrauna? Įvardijo didžiausias klaidas

– Kaip netinkamai naudojame telefonus, kad jų baterijos greičiau nusidėvėtų?
– Reikia atkreipti dėmesį į du dalykus – kaip naudojame telefoną ir kaip jį krauname. Klaidos daromos abiem atvejais. Tačiau kartu svarbu suprasti ir vieną paprastą dalyką – negalime tikėtis, kad penkerius metus naudotas telefonas veiks taip pat, kaip visiškai naujas. Natūralu, kad baterija dėvisi.
– Kokios dažniausios klaidos kraunant telefoną?
– Idealu telefoną pradėti krauti tada, kai lieka apie 20 procentų baterijos, ir atjungti pasiekus 80 procentų. Tokiu režimu baterija ilgiausiai išlaiko savo talpą ir lėčiau dėvisi. Žinoma, realybėje dažnai telefoną krauname iki 100 procentų, nes tiesiog reikia daugiau energijos dienai. Su naujais telefonais dėl to jau nereikia taip stipriai baimintis, nes jie turi baterijos apsaugos funkcijas. Telefonų nustatymuose galima įjungti baterijos apsaugą, pavyzdžiui, nustatyti, kad įrenginys krautų tik iki 80 procentų arba iki 100 procentų, bet vėliau automatiškai pristabdytų krovimą. Kai kurie telefonai net mokosi vartotojo įpročių ir iki pilno įkrovimo bateriją užpildo tik prieš pat žmogui pabundant.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Ar tiesa, kad telefonu nereikėtų naudotis jo krovimo metu?
– Taip. Viena didžiausių klaidų – naudotis telefonu, kai jis kraunasi. Tokiu metu baterija kaista, o karštis yra vienas didžiausių baterijos priešų. Kuo labiau ji kaista, tuo greičiau dėvisi.
– Kokius praktinius patarimus duotumėte žmonėms?
– Pirmiausia verta naudoti originalius arba kokybiškus kroviklius. Didesnės galios kroviklio bijoti nereikia – telefonas pats pasiims tiek energijos, kiek gali priimti. Jei reikia telefoną įkrauti kuo greičiau, galima įjungti aviacinį režimą. Tuomet krovimas gali paspartėti maždaug 5–10 procentų, nes telefonas tuo metu nevykdo papildomų ryšio funkcijų. Dar viena dažna klaida – žmonės, norėdami taupyti bateriją, nuolat uždarinėja visas programėles. Iš tiesų pats programėlių uždarymas kartais sunaudoja daugiau energijos nei jų veikimas fone. Taip pat verta sumažinti ekrano ryškumą. Jei telefonas turi OLED ar AMOLED ekraną, naudinga įjungti tamsųjį režimą – kuo mažiau šviečiančių pikselių, tuo mažiau naudojama baterijos energijos. Jei norisi dar labiau taupyti bateriją, verta išjungti nereikalingas vibracijas, sisteminius garsus ir naudoti baterijos taupymo režimą. Telefonuose jau yra gamykliniai energijos taupymo nustatymai – jie sumažina procesoriaus apkrovą, riboja programėlių veikimą fone ir leidžia ilgiau išlaikyti bateriją. Pačių programėlių uždarinėti nereikia, tačiau apriboti jų veikimą fone tikrai naudinga, nes dalis jų nuolat siunčia duomenis ir taip eikvoja bateriją.
Naujausi komentarai