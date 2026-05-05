Laikinuoju Mokslo tarybos pirmininku siūlomas Juozas Augutis

„Ateinu tiktai laikinai padėti Mokslo tarybai, kad nesustotų darbai Lietuvos mokslo bendruomenei. Aš nepaduosiu dokumentų į paskelbtą konkursą, todėl ir mano veikla apibrėžta yra tais vieno ar pusantro, dviejų mėnesių laikotarpiu“, – antradienį prisistatydamas parlamente kalbėjo jis.
Jo paskyrimą Seimas svarstys skubos tvarka.
Per laikino vadovavimo laiką J. Augutis tikino norintis atkurti dėl pirmininko nebuvimo sustojusį LMT darbą, tęsti „Tarptautinių kompetencijos centrų steigimo“ bei „Mano pirmoji tyrimų komanda“ projektų vykdymą.
„Taip pat iš įvairių institucijų, tiek iš kontroliuojančių, tiek iš kitų, yra gauta daugybė pastabų mokslo tarybai. Tai mano darbas irgi būtų peržiūrėti tas, kurios yra būtinos pataisyti, su kuriomis negali toliau institucija gyventi, jas ištaisyti kaip galima greičiau“, – tikino jis.
Laikinojo vadovo LMT prireikė po to, kai parlamentas balandžio pabaigoje iš vadovo pareigų atleido nuo 2023-iųjų kovo šią poziciją užėmusį Gintarą Valinčių.
Jei Seimas pritartų, J. Augutis Mokslo tarybai vadovautų, kol bus paskirtas naujas jos pirmininkas.
J. Augutis šiuo metu eina Lietuvos mokslų akademijos viceprezidento pareigas, nuo 2015 metų vadovavo VDU.
LMT taip pat artimu metu turėtų iš devynių kandidatų išrinkti delegatą į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybą.
J. Augutis patikino šiuo klausimu nepalaikantis jokios pusės, o didžiausią dėmesį skiriantis profesionalumui, reputacijai, žmogaus norui dirbti.
„Aš pats turbūt nebūsiu tas, kuris paskirs, nes tai yra sudaryta komisija, kiek žinau, aš tiktai pažiūrėsiu, ar visos procedūros yra išlaikytos, ar viskas nešališkai yra vykdoma (...). Aš tiktai pasižiūrėsiu, nežinau nei komisijos sudėties, nei kandidatų“, – aiškino jis.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau paskelbė konkursą LMT pirmininko pareigoms užimti, paraiškų laukiama iki gegužės 20-osios.
Kaip pažymėjo ministerija, tarybos pirmininko postą norintys užimti pretendentai turi būti įgiję mokslo daktaro laipsnį, turėti mokslinių tyrimų vykdymo, mokslo organizavimo ir tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, eksperimentinės plėtros ekspertinio darbo patirties ir bent trejus metus vadovaujamo darbo patirties.
Kandidatus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, valstybės institucijos, asociacijos ar įstaigos. Savo kandidatūras gali kelti ir patys mokslininkai.
Kaip rašė BNS, G. Valinčiaus atleidimą Vyriausybė parlamentui pateikė balandžio pradžioje, nes kiek anksčiau LMT valdyba vienbalsiai nusprendė nepatvirtinti praėjusių metų tarybos ataskaitos.
Valdyba skelbė, kad ataskaita, be kita ko, neatitinka jai keliamų kokybės reikalavimų ir valdybos lūkesčių dėl turinio, joje nėra aiškios rezultatų ir poveikio analizės, nepateikiama pagrįsta rodiklių interpretacija.
Savo ruožtu G. Valinčius sakė pasigedęs tokio valdybos sprendimo argumentų, vadino jo atleidimo teikimą nekonkrečiu, pripildytu bendrų teiginių.
Lietuvos mokslo taryba – valstybinė įstaiga, patarianti Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais, plėtojanti programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą.
Mokslo tarybos pirmininką penkerių metų kadencijai skiria Seimas.
