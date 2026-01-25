Mėlynos, žalios ar rudos: kas lemia akių spalvą?

Rudos – 70–80 proc. Mokslininkai teigia, kad iš pradžių visi žmonės buvo rudaakiai – mėlynų akių mutacija atsirado maždaug prieš 6–10 tūkst. metų. Didesnis melanino kiekis ne tik suteikia spalvą, bet ir saugo akis nuo saulės, todėl ši spalva vyrauja Afrikoje ir Azijoje, praneša thedailydigest.com. Žmonės rudomis akimis rečiau serga akių vėžiu ar geltonosios dėmės degeneracija, tačiau senstant dažniau susiduria su katarakta.
Mėlynos – 8–10 proc. Vienas iš dešimties žmonių pasaulyje turi mėlynas akis. JAV šis skaičius siekia 27 proc., o Airijoje tai apskritai dažniausia akių spalva. Įdomu tai, kad visi mėlynakių žmonių protėviai turi bendrą genetinę kilmę.
Lazdyno riešutų – 5 proc. Tai žalios ir rudos spalvų derinys, kartais turintis auksinių ar gintarinių atspalvių. JAV tokios akys būdingos net 18 proc. gyventojų, o pasaulyje – apie 5 proc.
Žalios – 2 proc. Kitaip tariant, tik du iš šimto žmonių yra laimėję šią genetinę „loteriją“ – tai yra viena rečiausių tarp įprastų akių spalvų (dažniausiai sutinkama Šiaurės ir Vidurio Europoje).
Pilkos – 1 proc. Šią spalvą lemia labai mažas melanino ir didesnis kolageno kiekis akies stromoje. Šviesai sklaidantis susidaro pilkos spalvos įspūdis. Tai itin reta akių spalva, dažnai painiojama su mėlyna.
Raudonos arba violetinės – itin retos. Tokie neįprasti atspalviai gali pasitaikyti žmonėms, turintiems albinizmą, arba kai šviesa tam tikru kampu atsispindi nuo akies dugno kraujagyslių. Tikrasis albinizmo paplitimas pasaulyje yra maždaug 1 iš 17–20 tūkst. žmonių, tad tai itin retas reiškinys.
Heterochromija – mažiau nei 1 proc. Nors tikslių pasaulinių duomenų nėra, dauguma šaltinių nurodo, kad skirtingų spalvų akys pasitaiko rečiau nei 1 proc. populiacijos. 1 proc. gali būti pasiekiamas tik įskaičiavus sektorinę ar centrinę heterochromiją (kai dalis tos pačios akies rainelės yra kitos spalvos). Heterochromija gali būti įgimta arba atsirasti po traumos ar dėl kitų sveikatos sutrikimų.
