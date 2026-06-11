Paryžiaus aukcione bus parduodama pirmoji odinė rankinė, pagaminta iš tiranozauro ląstelių

„Ši T. rex odos rankinė žymi lemiamą momentą mano karjeroje – tai vienintelis toks kūrinys, kuris taps istoriniu lūžiu, – pranešime teigė A. Giquello. – Tai esminis momentas, kuris meta iššūkį kūrybiškumo ir prabangos riboms.“
Be to, tai puikus aksesuaras divai, kuriai visiškai nerūpi, kad šiuo pirkiniu ji „sutiranozaurins“ (išlaidaus virš galimybių) savo biudžetą.
Pradinė kaina svyruoja nuo 300 iki 500 tūkst. eurų, tad šis senovinis aksesuaras yra brangus, nors ir išskirtinis eksponatas, kuris atiteks didžiausią sumą pasiūliusiam pirkėjui su giliausiomis kišenėmis.
Žinoma, šis kūrinys neaptemdys sunkiai suvokiamos 8 milijonų dolerių sumos, kurią 2025 m. liepą Japonijos magnatas paklojo už originalią 1984 m. Jane Birkin „Hermès“ rankinę. Ji taip pat neprisivys milžiniškos 2,5 milijono dolerių kainos, sumokėtos už ikonos Marilyn Monroe prabangius atminimo daiktus, įskaitant „Christian Dior“ kostiumėlį, kurį ji vilkėjo per medaus mėnesį su „Yankees“ legenda Joe DiMaggio – šios brangenybės buvo įsigytos birželio 1 d., per jos 100-ąjį gimtadienį.
Che Connonas, Niukaslo universiteto audinių inžinerijos profesorius, kartu su reklamos agentūros VML, genų inžinerijos įmonės „The Organoid Company“ ir tvarių biotechnologijų pionierių „Lab-Grown Leather Ltd.“ tyrėjais, vadovavo procesui, kurio metu šio išnykusio plėšrūno medžiaga buvo paversta neįtikėtinais dėvimais mados kūriniais.
Po ilgo ir sudėtingo proceso – apimančio T. rex DNR surinkimą, filogenetinę analizę, gautos medžiagos įterpimą į specializuotą bio-odos ląstelių linijos genomą, ląstelių pavertimą oda ir tvarų odos išdirbimą rankinės gamybai – mokslininkams pavyko sukurti priešistorinį stebuklą.
„Sunkiausia dalis yra pagaminti odą iš ląstelių, ir mes tai padarėme, – anksčiau leidiniui „The Post“ sakė Ch. Connonas. – Pradiniai etapai atliekami naudojant jau egzistuojančias technologijas, todėl buvome tikri, kad galime tai padaryti taip greitai.“
Tačiau skeptikai abejoja T. rex odos autentiškumu, laikydami tai tik pigiu rinkodaros triuku ir labai sunkiai tikėtinu dalyku dėl laiko tarpo bei evoliucijos. Nepaisant to, Ch. Connonas primygtinai tvirtina, kad tai, kas atrodo neįmanoma, iš tikrųjų yra įmanoma.
„Kai kurie žmonės klaidingai suprato situaciją ir sako: „Na, to neįmanoma padaryti“, – teigė jis. – Bet tai netiesa. Būkite ramūs, visi šie dalykai jau yra moksliškai įrodyti.“
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