Paryžiaus aukcione nepavyko parduoti pirmosios iš tiranozauro ląstelių pagamintos rankinės

Firmos teigimu, siūlomos kainos buvo gerokai mažesnės nei tikėtasi.
Aukciono rengėjai „Giquello“ tikėjosi, kad šis vienintelis toks egzempliorius bus parduotas už daugiau nei 500 tūkst. dolerių (460 tūkst. eurų), tačiau statymai vos viršijo 150 tūkst. dolerių (138 tūkst. eurų) ribą, nurodė „Drouot“ namai, kuriuose vyko aukcionas.
Pavasarį Amsterdame pristatyta rankinė buvo sukurta iš kolageno pėdsakų tiranozauro šlaunikaulyje, rastame JAV Montanos valstijoje prieš 25 metus.
„Pastaraisiais metais sukūrėme metodus – biotechnologijas, leidžiančias ląstelių kultūrai nurodyti laboratorijoje gaminti, galima sakyti, tikrą tiranozauro odą“, – neseniai naujienų agentūrai AFP sakė su aukcionu susijęs paleontologijos ekspertas Iacopo Briano (Jakopas Brianas).
Jis pažymėjo, kad ši medžiaga skiriasi nuo veganiškos odos, kuri dažniausiai gaminama iš plastiko.
„Šiuo atveju ji gaunama iš ląstelių kultūros, todėl tai yra 100 proc. oda. Ir kartu ji gauta iš gyvūno, kuris išnyko prieš 67 mln. metų!“, – sakė I. Briano.
Kadangi nėra jokių precedentų, aukciono namų vadovas Alexandre'as Giquello (Aleksandras Gikelas) paaiškino, kad jiems teko „sugalvoti kainą“, kuri atspindėtų tiek investicijas, reikalingas rankinei sukurti, tiek jos retumą.
A. Giquello vertinimu, rankinės vertė siekia nuo 300 tūkst. iki 500 tūkst. eurų.
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