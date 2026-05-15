Prie Žemės artėja milžiniškas „miestų žudiku“ vadinamas asteroidas: ar yra grėsmė?

Mokslininkai perspėjo apie asteroido „2026 JH2“ artėjimą, kuris jau kitą savaitę praskries kritiškai arti Žemės. Dangaus kūnas gali sunaikinti visą miestą, tačiau astronomai ramina dėl susidūrimo rizikos.
Apie tai rašo „The Daily Mail“.
Astronomai praneša, kad asteroidas „2026 JH2“, kurio dydis gali siekti keturių Londono autobusų ilgį, praskries pro Žemę „taip arti, kaip tik įmanoma nesusidūrus“.
Remiantis preliminariais skaičiavimais, kosminis objektas prie planetos priartės gegužės 18 d. vakarą maždaug 90 tūkst. km atstumu. Palyginimui, tai tik ketvirtadalis atstumo tarp Žemės ir Mėnulio, kuris pagal kosminius standartus laikomas itin artimu praskriejimu.
Nepaisant potencialios smūgio jėgos, galinčios sunaikinti visą miestą, astronomai šį asteroidą aptiko tik prieš kelias dienas. Tai vėl sukėlė klausimų dėl ankstyvojo perspėjimo sistemų, skirtų pavojingiems kosminiams objektams, veiksmingumo.
Ar asteroidas „2026 JH2“ susidurs su Žeme?
Tuo pačiu metu modeliavimo rezultatai rodo, kad bent artimiausius 100 m. nėra susidūrimo su Žeme rizikos.
Mokslininkai apskaičiavo, kad „2026 JH2“ skersmuo yra nuo 16 iki 35 m, o arčiausiai Žemės jis skries daugiau nei 8 km/s greičiu.
„Tai būtent toks objektas, kuris susidūręs labai efektyviai sunaikintų miestą“, – leidiniui sakė Markas Norrisas iš Lankašyro universiteto.
Mokslininkai aiškina, kad tikslaus asteroido dydžio nustatymas yra sudėtingas, nes vertinimai grindžiami nuo jo paviršiaus atsispindinčios šviesos kiekiu. Jei objektas turi tamsią arba prastai atspindinčią struktūrą, jo tikrasis dydis gali būti dar didesnis nei dabartiniai vertinimai.
Galimos asteroido smūgio Žemei pasekmės
Tačiau net ir minimalūs skaičiavimai rodo didelį asteroido destruktyvų potencialą. Ekspertai teigia, kad jei „2026 JH2“ nukristų, pasekmės galėtų būti panašios į Čeliabinsko meteorito sprogimo 2013 m. Tuomet virš Rusijos miesto netoli sienos su Kazachstanu sprogo 18 m meteoritas. Sprogimo jėga buvo 30 kartų didesnė nei ant Hirošimos numestos bombos, o smūginė banga du kartus apskriejo Žemę.
Tiesiai po sprogimo epicentru, maždaug 45 km aukštyje virš Žemės, temperatūra buvo tokia aukšta, kad žmonės patyrė nudegimus ir akių tinklainės pažeidimus. Per incidentą buvo sužeista apie 1500 žmonių ir apgadinta daugiau nei 3600 namų, nors Žemės paviršių pasiekė tik 0,05 proc. pradinės meteorito masės.
Asteroidas „2026 JH2“, kurio skersmuo gali siekti 35 m, yra potencialiai dar pavojingesnis ir gali būti klasifikuojamas kaip vadinamasis „miestų žudikas“ asteroidas.
Tačiau, nepaisant artimo praskriejimo pro Žemę, jis nekelia jokio pavojaus planetai.
Dėl planetinės gynybos teleskopų tinklo astronomai gali labai tiksliai nustatyti asteroidų judėjimo trajektorijas.
Nors „2026 JH2“ dėl savo blankumo nebus įmanoma pamatyti plika akimi, esant tamsiam dangui jį galima stebėti per mėgėjiškus teleskopus.
Šiuo metu kosminis objektas yra maždaug 3 mln. km atstumu nuo Žemės Didžiosios meškos žvaigždyne.
Beje, astronomai aptiko naują meteorų srautą „M2026-A1“, susidariusį dėl asteroido arba „akmeninės kometos“ suirimo veikiant Saulės šilumai. NASA tyrėjai užfiksavo 282 objektus, kurie sklinda iš vieno kosmoso taško ir Žemės atmosferoje sudega 24 km/s greičiu. Nuo šiol kiekvienais metais nuo kovo 16 d. iki balandžio 7 d. mūsų planeta kirs šį nuolaužų debesį.
