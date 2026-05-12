Sudie implantams: pradėtas testuoti preparatas naujiems dantims auginti

Įsivaizduokite pasaulį, kuriame vietoj dantų implanto įsriegimo jūsų organizmas iš naujo užaugina trūkstamą dantį. Tai nebėra mokslinė fantastika. Tai gali tapti realybe. 2024 m. spalį Japonijos Kioto universitetinės ligoninės tyrėjai pradėjo naujo preparato, skirto skatinti naujų dantų augimą, klinikinius tyrimus su žmonėmis.
Šis novatoriškas metodas veikia baltymą, vadinamą USAG-1, kuris paprastai slopina dantų vystymąsi. Slopindamas šį baltymą, vaistas aktyvuoja neveikiančias dantų užuomazgas, o tai gali paskatinti trečio dantų rinkinio augimą žmonėms, teigia „Concierge Dental Group“.
Pradiniame tyrimo etape dalyvauja 30 sveikų suaugusių vyrų nuo 30 iki 64 metų amžiaus, kurių kiekvienam trūksta bent vieno danties. Pagrindinis tikslas – įvertinti preparato saugumą ir nustatyti tinkamą dozę. Jei tyrimas bus sėkmingas, vėlesni etapai bus skirti 2–7 metų vaikams, sergantiems įgimta anodontija – būkle, kai žmonės gimsta be pilno dantų rinkinio.
Dr. Katsu Takahashi, vadovaujantis tyrimams Kitano ligoninės medicinos tyrimų institute Osakoje, yra šio tyrimo priešakyje. Ankstyvieji jo komandos eksperimentai parodė, kad USAG-1 blokavimas pelėms ir šeškams lėmė sėkmingą naujų dantų augimą. Šie daug žadantys rezultatai atvėrė kelią dabartiniams bandymams su žmonėmis.
Nors ši pažanga įspūdinga, svarbu pažymėti, kad iki plataus preparato vartojimo dar toli. Tyrėjai siekia, kad jis būtų išleistas apie 2030 m., priklausomai nuo dabartinių ir būsimų tyrimų rezultatų.
Naujausi komentarai