25 metus kaupta receptų iškarpų kolekcija

Tapo pramoga
Tikslaus receptų skaičiaus V. Lukoševičiūtė spėti nedrįsta, tačiau atvirauja, kad net gamindama kasdien visų išbandyti dar nespėjo.
Nors pomėgis gaminti maistą gimė Vidos vaikystėje, kolekcionuoti nemokamų lankstinukų ir savaitraščių iškarpas pastūmėjo dešimtajame dešimtmetyje kamavęs deficitas.
„Tuo metu visko trūko. Trūko ir produktų. Parduotuvėse visada buvo ingredientų, reikalingų pačių parduotuvių leidiniuose siūlomiems receptams. Tuo metu tai buvo neregėti šedevrai“, – atvirauja Vida.
Ji dalijasi, kad kai kuriose parduotuvėse, norint gauti receptų leidinių, tekdavo pirkti už 50 litų, tačiau „Iki“ jie būdavo nemokami. Daugiau nei 30 metų mokykloje dirbusiai moteriai maisto gamyba būdavo pramoga, poilsis nuo namų ruošos. Vida juokauja, kad ši veikla atpalaiduoja panašiai kaip apsilankymas baseine.
„Maistas žmogui svarbiausia. Ypač jei jis ekologiškas, be pesticidų, atrinktas. Tai yra puiku“, – sako Vida.
Įkvepianti istorija
Receptų leidinius Vida nustojo rinkti, kai pradėjo aktyviai naudotis internetu. Moteris juokauja, kad dabar viskas paprasčiau – net ir tolimiausių kraštų tradicinės virtuvė skoniai pasiekiami per keletą minučių.
Moteris įdėjo daug valandų ir pastangų kolekcionuodama leidinius – kai kurie receptai priminė gausias šeimos vakarienes, kiti – brangias šventes su žmonėmis, kurių jau nebėra, tad išmesti kolekcijos nedrįso.
Pastaruosius metus knygos rymojo garaže slepiamose dėžėse. Vida prisiminė juos, kai pateko į prekybos tinklo „Iki“ klientų valdybą. Moteris atsivežė savo rankomis klijuotą knygelę į klientų valdybos posėdį ir įteikė komunikacijos vadovei Gintarei Kitovei.
„Mane pribloškė ponia Vida, kai iš rankinės išsitraukė šūsnį mūsų receptų. Dalies jų net nebuvau mačiusi – kai kurios iškarpos buvo iš leidinių, leistų daugiau nei prieš 20 metų. Džiaugiuosi, kad jau tiek metų pagal „Iki“ receptus mūsų pirkėjai gamina savo virtuvėse. Ar tai dešimtmečius skaičiuojantys receptai, ar asortimentas, kuris yra mūsų lentynose, – siekis būti arčiau klientų ir išgirsti jų poreikius yra vienas mūsų prioritetų. Būtent dėl to ir gimė klientų valdyba, kurios narė Vida yra. Tokios istorijos mus įkvepia ir rodo, kad judame teisinga kryptimi ir buriame bendruomenę, kuri parduotuvėje lankosi nuo pat mūsų atsidarymo“, – džiaugiasi G. Kitovė.
Yra tik du vertingi dalykai, kuriuos paliekame vaikams: šaknys ir sparnai.
Dalį perdavė vaikams
Prieš knygoms nugulant užtarnauto poilsio garaže, dalį kolekcijos Vida perdavė į užsienį gyventi išvykusioms atžaloms. Šiuos receptus šeima mėgsta ir naudoja iki šiol.
„Yra tik du vertingi dalykai, kuriuos paliekame vaikams: šaknys ir sparnai“, – sako ponia Vida. Moteris juokauja, kad receptų kolekcionavimą apleido dėl vaikų išvykimo ir dėl parduotuvių pokyčių – dabar gali nusipirkti ir skanauti visko, ko geidžia širdis.
Vida išduoda, kad labiausiai iš parduotuvių asortimento mėgsta „Kijevo“ kotletus. Tik grįžus artimiesiems ji raitojasi rankoves, nupučia dulkes nuo likusios kolekcijos dalies ir visi drauge renkasi, ką gamins šį kartą.
