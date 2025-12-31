 Die­tis­tė: prie­šuž­de­gi­mi­nė mi­ty­ba – ne die­ta, o gy­ve­ni­mo bū­das

2025-12-31 21:45
Ai­da Va­lins­kie­nė

Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) jau ku­rį lai­ką kal­ba apie nau­jo ti­po pan­de­mi­ją – ne vi­ru­si­nę, o lė­ti­nių, ty­liai pro­gre­suo­jan­čių li­gų. Svei­kos gy­ven­se­nos spe­cia­lis­tai daug dė­me­sio ski­ria prie­šuž­de­gi­mi­nei mi­ty­bai. „Tai ne trum­pa­lai­kė die­ta, o il­ga­lai­kis svei­ko mai­ti­ni­mo­si bū­das, pa­de­dan­tis ma­žin­ti ok­si­da­ci­nį stre­są ir už­de­gi­mą or­ga­niz­me“, – tei­gia die­tis­tė Ri­ta Ši­lens­kie­nė, apie šią mi­ty­bą pa­ra­šiu­si kny­gą „Ma­no kū­nas – ma­no tvir­to­vė“.

Ko­dėl ra­šo­te apie prie­šuž­de­gi­mi­nę mi­ty­bą? Ko­dėl tai svar­bu?

– Per pa­sta­rą­jį šimt­me­tį pa­sau­lis ne tik pa­sie­kė tech­no­lo­gi­nę pa­žan­gą, bet ir žy­miai nu­to­lo nuo na­tū­ra­laus san­ty­kio su mais­tu. Pra­mo­ni­nis mais­to ap­do­ro­ji­mas, ra­fi­na­vi­mas, sin­te­ti­niai prie­dai, cuk­raus per­tek­lius, grei­ta­sis mais­tas – vi­sa tai pa­kei­tė ne tik mū­sų lėkš­tės tu­ri­nį, bet ir su­pra­ti­mą apie tai, kas yra nor­ma­lus val­gy­mas. Išk­reip­tas sko­nis, įpro­čiai ir rin­ko­da­ra ati­to­li­no žmo­nes nuo pa­pras­tų, or­ga­niz­mą pa­lai­kan­čių pa­si­rin­ki­mų.

Prie­šuž­de­gi­mi­nė mi­ty­ba – tai ne ma­da ar dar vie­na die­ta. Tai grį­ži­mas prie šak­nų, prie na­tū­ra­lios, tik­ros mi­ty­bos, ko­kia ji bu­vo šimt­me­čiais. To­kios mi­ty­bos lai­kė­si mū­sų se­ne­liai, to­kios lai­ko­si ir il­gaam­žiai žmo­nės vi­sa­me pa­sau­ly­je – daž­nai nė ne­ži­no­da­mi, kad jų įpro­čiai da­bar va­di­na­mi prie­šuž­de­gi­mi­niais. Dau­gu­mo­je va­di­na­mų­jų mė­ly­nų­jų zo­nų (Blue Zo­nes) – vie­tų, kur žmo­nės gy­ve­na svei­kai 90 ar net 100 me­tų, – gy­ven­to­jai nie­ka­da ne­gir­dė­jo šio ter­mi­no. Ta­čiau jų kas­die­niai spren­di­mai – švie­ži au­ga­li­niai pro­duk­tai, na­tū­ra­lūs bal­ty­mai, ma­žai ap­do­ro­tas mais­tas, są­mo­nin­gas val­gy­mas – vi­siš­kai ati­tin­ka šiuo­lai­ki­nio moks­lo re­ko­men­duo­ja­mus prie­šuž­de­gi­mi­nės mi­ty­bos prin­ci­pus.

Šian­dien, kai lė­ti­nės li­gos ta­po daž­nes­nės už in­fek­ci­nes, grį­ži­mas prie tik­ros, žmo­gui tin­ka­mos mi­ty­bos yra ne nos­tal­gi­ja, o svei­ka­tos bū­ti­ny­bė. Tai są­mo­nin­gas spren­di­mas tų, ku­rie rū­pi­na­si sa­vo kū­nu, svei­ka­ta ir il­gaam­žiš­ku­mu.

PSO jau ku­rį lai­ką kal­ba apie nau­jo ti­po pan­de­mi­ją – ne vi­ru­si­nę, o lė­ti­nių, ty­liai pro­gre­suo­jan­čių li­gų. Šir­dies ir krau­ja­gys­lių, on­ko­lo­gi­nės li­gos, ant­ro­jo ti­po dia­be­tas, Alz­hei­me­rio li­ga, au­toi­mu­ni­niai su­tri­ki­mai vis daž­niau nu­sta­to­mi ne tik vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, bet ir jau­niems, dar­bin­go am­žiaus suau­gu­sie­siems.

Šios li­gos daž­nai tu­ri vie­ną bend­rą var­dik­lį – lė­ti­nį, sis­te­mi­nį už­de­gi­mą. Tai ne ūmi reak­ci­ja į trau­mą ar in­fek­ci­ją, o il­ga­lai­kis, sun­kiai pa­ste­bi­mas pro­ce­sas, ku­ris vys­to­si mė­ne­siais ar me­tais, ty­liai ar­do au­di­nius, trik­do hor­mo­nų veik­lą, ap­krau­na imu­ni­te­tą. Šis už­de­gi­mas ky­la dėl įvai­rių prie­žas­čių – ge­ne­ti­kos, stre­so, ap­lin­kos, mie­go trū­ku­mo. Ta­čiau vie­nas svar­biau­sių veiks­nių, ku­rį tu­ri­me ga­li­my­bę są­mo­nin­gai keis­ti kiek­vie­ną die­ną, – mi­ty­ba.

Nors už­de­gi­mą le­mia ne vien mi­ty­ba, bū­tent ji daž­nai tam­pa pa­grin­di­niu ka­ta­li­za­to­riu­mi ar­ba ap­sau­gi­niu sky­du, pri­klau­so­mai nuo to, ką de­da­me į sa­vo lėkš­tę.

Ar lė­ti­nis už­de­gi­mas žmo­gaus or­ga­niz­mui ža­lin­gas?

– Už­de­gi­mas – tai na­tū­ra­li or­ga­niz­mo imu­ni­nės sis­te­mos reak­ci­ja į au­di­nių pa­žei­di­mus, vi­ru­sus, bak­te­ri­jas, sve­ti­mus bal­ty­mus ar kenks­min­gas me­džia­gas, sie­kiant at­kur­ti pa­žeis­tą pu­siaus­vy­rą ir pa­ska­tin­ti gi­ji­mo pro­ce­sus.

Ūmi­nis už­de­gi­mas yra trum­pa­lai­kis ir bū­ti­nas svei­ki­mo pro­ce­sui, nes pa­de­da or­ga­niz­mui ko­vo­ti su pa­to­ge­nais, pa­ša­lin­ti pa­žeis­tus au­di­nius ir ini­ci­juo­ti gi­ji­mą. Ūmus už­de­gi­mas pa­de­da mums pa­sveik­ti – pa­ti­nu­sios dan­te­nos ar pa­ki­lu­si tem­pe­ra­tū­ra yra gy­ny­bi­nis at­sa­kas. Ta­čiau kai šis me­cha­niz­mas tam­pa ne­val­do­mu, lė­ti­niu pro­ce­su, jis pra­de­da ža­lo­ti svei­kus au­di­nius – šir­dį, krau­ja­gys­les, sme­ge­nis ir kt.

Lė­ti­nį už­de­gi­mą ypač ska­ti­na ne­su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba. Ty­ri­mai ro­do, kad per di­de­lis per­dirb­tų mais­to pro­duk­tų, ra­fi­nuo­tų ang­lia­van­de­nių, cuk­raus ir trans­rie­ba­lų var­to­ji­mas ga­li ska­tin­ti ok­si­da­ci­nį stre­są – bū­se­ną, kai or­ga­niz­me su­si­da­ro per daug lais­vų­jų ra­di­ka­lų, o an­tiok­si­dan­tų ap­sau­ga yra ne­pa­kan­ka­ma. Dėl to pa­žei­džia­mos ląs­te­lės, bal­ty­mai ir DNR, o tai ga­li suak­ty­vin­ti už­de­gi­mi­nius pro­ce­sus ir su­stip­rin­ti lė­ti­nį už­de­gi­mą.

Šiandien, kai lėtinės ligos tapo dažnesnės už infekcines, grįžimas prie tikros, žmogui tinkamos mitybos yra ne nostalgija, o sveikatos būtinybė.

Be ne­tin­ka­mos mi­ty­bos, už­de­gi­mi­nį pro­ce­są ga­li ska­tin­ti ir ki­ti gy­ve­ni­mo bū­do veiks­niai: il­ga­lai­kis stre­sas, mie­go trū­ku­mas, ma­žas fi­zi­nis ak­ty­vu­mas ir ap­lin­kos veiks­niai, to­kie kaip tar­ša ir tok­si­nai. Moks­li­niai ty­ri­mai pa­tvir­ti­na, kad re­gu­lia­ri fi­zi­nė veik­la ga­li su­ma­žin­ti už­de­gi­mą, nes pa­de­da re­gu­liuo­ti imu­ni­nės sis­te­mos at­sa­ką ir ma­ži­na už­de­gi­mi­nių žy­me­nų, to­kių kaip C reak­ty­vi­nis bal­ty­mas (CRB), kon­cent­ra­ci­ją krau­jy­je.

Są­mo­nin­gai ren­kan­tis prie­šuž­de­gi­mi­nę gy­ven­se­ną – su­ba­lan­suo­tą mi­ty­bą, pa­kan­ka­mą poil­sį, stre­so val­dy­mo tech­ni­kas ir fi­zi­nį ak­ty­vu­mą – ga­li­ma reikš­min­gai su­ma­žin­ti lė­ti­nio už­de­gi­mo ri­zi­ką ir pa­ge­rin­ti bend­rą svei­ka­tą.

Kas yra prie­šuž­de­gi­mi­nė mi­ty­ba ir ko­dėl jos ne­rei­kė­tų va­din­ti die­ta?

– Prie­šuž­de­gi­mi­nė mi­ty­ba – tai moks­liš­kai pa­grįs­tas val­gy­mo mo­de­lis, pa­de­dan­tis re­gu­liuo­ti už­de­gi­mi­nius pro­ce­sus or­ga­niz­me. Šios mi­ty­bos es­mė – ma­žin­ti už­de­gi­mą su­ke­lian­čius veiks­nius, ska­tin­ti or­ga­niz­mo svei­ki­mą ir au­di­nių ap­sau­gą.

Prie­šuž­de­gi­mi­nės mi­ty­bos ne­rei­kė­tų va­din­ti die­ta, nes žo­dis „die­ta“ daž­niau­siai sie­ja­mas su trum­pa­lai­kė­mis pa­stan­go­mis, griež­tu ri­bo­ji­mu, al­kio jaus­mu. Prie­šuž­de­gi­mi­nė mi­ty­ba – tai gy­ve­ni­mo bū­do stra­te­gi­ja, ku­rią ga­li­ma in­teg­ruo­ti pa­laips­niui, in­di­vi­dua­liai ir be stre­so. Tai nė­ra trum­pa­lai­kė die­ta, o il­ga­lai­kis svei­ko mai­ti­ni­mo­si bū­das. Ji pa­grįs­ta švie­žiais, na­tū­ra­liais, daug an­tiok­si­dan­tų tu­rin­čiais mais­to pro­duk­tais, ku­rie pa­de­da ma­žin­ti ok­si­da­ci­nį stre­są ir už­de­gi­mą or­ga­niz­me.

Prie­šuž­de­gi­mi­nė mi­ty­ba ma­ži­na lė­ti­nių li­gų ri­zi­ką, ge­ri­na me­džia­gų apy­kai­tą ir svo­rio kont­ro­lę, stip­ri­na imu­ni­nę sis­te­mą, ge­ri­na sme­ge­nų veik­lą ir ma­ži­na nuo­var­gį.

Skir­tin­gai nei griež­tos die­tos, ku­rios ža­da grei­tą re­zul­ta­tą, prie­šuž­de­gi­mi­nė mi­ty­ba orien­tuo­ta į il­ga­lai­kį po­vei­kį: pa­lai­ko žar­ny­no mik­ro­bio­tą, re­gu­liuo­ja cuk­raus ir in­su­li­no pu­siaus­vy­rą, ­ma­ži­na ok­si­da­ci­nį stre­są, ge­ri­na ke­pe­nų, krau­ja­gys­lių ir net sme­ge­nų veik­lą.

Tad ko­kius pro­duk­tus rei­kė­tų rink­tis, no­rint tei­gia­mo po­vei­kio or­ga­niz­mui, o ko­kių ge­riau at­si­sa­ky­ti?

– Vi­sa­da sa­vo klien­tams pa­ta­riu veng­ti or­ga­niz­mo šiukš­lių, t. y. to, kas ne­nau­din­ga, nors gal­būt įpras­ta ir ska­nu. Juk pra­de­da­me gal­vo­ti, ką de­da­me į bur­ną, tik tuo­met, kai su­lau­kia­me ne­pa­lan­kios gy­dy­to­jo diag­no­zės ar­ba pa­čių jau ne­džiu­gi­na nei vaiz­de­lis veid­ro­dy­je, nei gy­ve­ni­mo ko­ky­bė. Tai­gi, jei su­pra­si­me, kad mais­tas yra kiekvienos kū­no ląs­telės statybinė medžiaga, kad tu­ri­me rink­tis ne tai, kas ska­nu, bet yra šlamšt­mais­tis, o tai, kas ska­nu ir svei­ka, tuo­met bus aiš­ku, kas yra or­ga­niz­mo ken­kė­jai.

Ty­ri­mai ro­do, kad la­biau­siai už­de­gi­mi­nius pro­ce­sus ska­ti­na pri­dė­ti­nis cuk­rus (ypač ga­zuo­ti gė­ri­mai, sal­du­my­nai, kon­di­te­rijos ga­mi­niai), per­dirb­ti grū­dai (bal­tų mil­tų ga­mi­niai, ry­žiai be luo­be­lių), per­dirb­ta mė­sa (deš­ros, kum­piai, rū­ky­ti mė­sos ga­mi­niai), so­čių­jų rie­ba­lų per­tek­lius (ypač iš per­dirb­tų pie­no ga­mi­nių ar kep­to mais­to), trans­rie­ba­lai (mar­ga­ri­nas, jų yra grei­ta­ja­me mais­te, kon­di­te­ri­jos ga­mi­niuo­se), al­ko­ho­lis (ypač per daž­nai var­to­ja­mas), mais­to prie­dai, emul­sik­liai, kon­ser­van­tai. Šie pro­duk­tai ska­ti­na ok­si­da­ci­nį stre­są ir ci­to­ki­nų (už­de­gi­mi­nių mo­le­ku­lių) ga­my­bą, o il­gai­niui – lė­ti­nį už­de­gi­mą.

Tyrimai rodo, kad kokybiškas miegas ir reguliarus fizinis aktyvumas kartu su mityba yra svarbiausi lėtinio uždegimo prevencijos veiksniai.

Ką val­gy­ti, kad su­ma­žin­tu­me už­de­gi­mą? Moks­li­nin­kai iden­ti­fi­ka­vo dau­gy­bę pro­duk­tų, ku­rie tu­ri prie­šuž­de­gi­mi­nį po­vei­kį: uo­gos, rie­bios žu­vys, ža­lios dar­žo­vės, prie­sko­niai, aly­vuo­gių alie­jus, ankš­ti­niai. Ge­ra ži­nia, kad daug mais­to pro­duk­tų, ku­rių ga­li­me gau­ti įvai­riais me­tų lai­kais, tu­ri na­tū­ra­lių prie­šuž­de­gi­mi­nių sa­vy­bių. Tai dar­žo­vės, uo­gos ir vai­siai (ypač tam­sios, rau­do­nos uo­gos, bro­ko­liai, špi­na­tai, ko­pūs­tai, po­mi­do­rai, gra­na­tai, vyš­nios, sly­vos), vi­so grū­do pro­duk­tai (avi­žos, gri­kiai, bo­li­vi­nės ba­lan­dos, so­ros), rie­šu­tai ir sėk­los (mig­do­lai, grai­ki­niai rie­šu­tai, li­nų ir is­pa­ni­nių ša­la­vi­jų sėk­los), ankš­ti­niai au­ga­lai (lę­šiai, pu­pe­lės, avin­žir­niai), žu­vis (la­ši­šos, skumb­rės, sar­di­nės, ku­rio­se gau­su ome­ga-3 rie­ba­lų rūgš­čių), aly­vuo­gių alie­jus (ypač šal­tai spaus­tas, nes ja­me gau­su po­li­fe­no­lių), prie­sko­niai (ci­ber­žo­lės, im­bie­rai, čes­na­kai), fer­men­tuo­ti pro­duk­tai.

Šie pro­duk­tai ma­ži­na už­de­gi­mi­nių mo­le­ku­lių krau­jy­je, ge­ri­na ląs­te­lių funk­ci­ją ir pa­lai­ko žar­ny­no mik­ro­bio­tą.

Ži­no­ma, prie­šuž­de­gi­mi­nių pro­duk­tų yra daug dau­giau, įvar­di­jau tik tuos, ku­rių leng­va įsi­gy­ti ir pa­pras­ta pa­nau­do­ti. Pag­rin­di­niai prin­ci­pai yra du: ga­min­ti mais­tą pa­tiems iš pa­pras­tų pro­duk­tų taip, kad lik­tų kuo dau­giau mais­ti­nės pro­duk­to ver­tės ir mė­gau­tis tuo, ką da­rai.

Jei pa­si­ry­žo­me keis­ti mi­ty­bą, tai svar­bu da­ry­ti be stre­so?

– Net ge­riau­sia mi­ty­ba ne­bus efek­ty­vi, jei ne­pai­so­ma ki­tų gy­ven­se­nos veiks­nių. Stre­sas, mie­go trū­ku­mas, fi­zi­nis neak­ty­vu­mas, al­ko­ho­lio var­to­ji­mas ir rū­ky­mas ga­li neut­ra­li­zuo­ti svei­kos mi­ty­bos nau­dą. Ty­ri­mai ro­do, kad ko­ky­biš­kas mie­gas ir re­gu­lia­rus fi­zi­nis ak­ty­vu­mas kar­tu su mi­ty­ba yra svar­biau­si lė­ti­nio už­de­gi­mo pre­ven­ci­jos veiks­niai.

Pe­rė­ji­mas prie prie­šuž­de­gi­mi­nės mi­ty­bos ne­tu­rė­tų kel­ti stre­so, bū­ti stai­gus. Re­ko­men­duo­ja­ma ne­pra­dė­ti nuo drau­di­mų, o nuo įtrau­ki­mo. Įt­rau­ki­te į mi­ty­bą au­ga­li­nių bal­ty­mų: lę­šių, avin­žir­nių, to­fu, ma­žin­ki­te mė­sos var­to­ji­mą. Pa­laips­niui ma­žin­ki­te per­dirb­tų pro­duk­tų ir po tru­pu­tį rin­ki­tės vis dau­giau dar­žo­vių – bent pu­sė lėkš­tės tu­rė­tų bū­ti au­ga­li­nės kil­mės mais­tas. Var­to­ki­te dau­giau se­zo­ni­nių dar­žo­vių – ru­dens me­tas tam itin pa­lan­kus. Pa­ta­ria­ma keis­ti vie­ną įpro­tį vie­nu me­tu – pa­vyz­džiui, bal­tuo­sius ry­žius keis­ti į ru­duo­sius ar­ba įtrauk­ti į sa­vo me­niu žu­vies du kar­tus per sa­vai­tę. Svar­bu ne­pa­mirš­ti ger­ti pa­kan­ka­mai van­dens – pi­giau­sio ir svei­kiau­sio gė­ri­mo. Ži­no­ma, rei­kia ste­bė­ti sa­vi­jau­tą – ener­gi­jos ly­gį, virš­ki­ni­mą, nuo­tai­ką.

Nors uždegimą lemia ne vien mityba, būtent ji dažnai tampa pagrindiniu katalizatoriumi arba apsauginiu skydu, priklausomai nuo to, ką dedame į savo lėkštę.

Ra­di­ka­lūs po­ky­čiai daž­nai ke­lia stre­są, o griež­ti ri­bo­ji­mai il­gai­niui – ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir at­kri­ti­mą. Mi­ty­bos kei­ti­mas tu­rė­tų bū­ti tva­rus ir in­di­vi­dua­lus.

Ru­duo – tin­ka­mas me­tas mi­ty­bos po­ky­čiams?

– Ru­duo Lie­tu­vo­je – dar­žo­vių, vai­sių ir uo­gų me­tas. Švie­ži ko­pūs­tai, bu­ro­kė­liai, mo­liū­gai, mor­kos, obuo­liai, span­guo­lės – vi­sa tai idea­liai tin­ka prie­šuž­de­gi­mi­nei mi­ty­bai.

Bu­ro­kė­liai ge­ri­na krau­jo­ta­ką, pui­kūs an­tiok­si­dan­tai, mo­liū­gai tu­ri or­ga­niz­mui rei­ka­lin­go be­ta ka­ro­te­no, skai­du­lų, obuo­liai – pek­ti­no, nau­din­gi žar­ny­no veik­lai, span­guo­lės ma­ži­na šla­pi­mo ta­kų už­de­gi­mą, ko­pūs­tai pa­si­žy­mi pro­bio­ti­niu po­vei­kiu. Mi­ty­bą skai­du­lo­mis pa­pil­do lę­šiai, žir­niai – pui­kus šal­to ru­dens sriu­bų pa­grin­das ir au­ga­li­nių bal­ty­mų šal­ti­nis.

Pa­si­nau­do­ti švie­žio der­liaus gau­sa – pui­kus bū­das ženg­ti pir­muo­sius žings­nius link na­tū­ra­lios mitybos.

Prie­šuž­de­gi­mi­nė mi­ty­ba – tai dau­giau nei mais­to pa­si­rin­ki­mas. Tai gy­ve­ni­mo bū­do da­lis, api­man­ti są­mo­nin­gu­mą, il­ga­lai­kę svei­ka­tos per­spek­ty­vą ir ge­bė­ji­mą rū­pin­tis sa­vo kū­nu kaip vi­su­ma. Tin­ka­mai pa­si­rink­ti pro­duk­tai ga­li bū­ti ne tik ska­nūs, bet ir pre­ven­ci­nė prie­mo­nė nuo li­gų ir am­žė­ji­mo.

Mo­liū­gų ir pu­puo­lių sriu­ba su vo­ve­rai­tė­mis

1 po­ras (250 g),

2 mor­kos (250 g),

1 šaukš­tas ly­dy­to svies­to 

ar­ba ko­ko­sų alie­jaus,

400 g mo­liū­go,

1 di­de­lis avo­ka­das,

2 šaukš­tai dai­gin­tų 

spin­du­li­nių pu­puo­lių,

250 g vir­tų pu­pe­lių 

(tin­ka kon­ser­vuo­tos),

20 g džio­vin­tų 

ar­ba 200 g švie­žių vo­ve­rai­čių,

250 g ko­ko­sų pie­no,

2 šaukš­tai mo­liū­gų sėk­lų,

2 lau­ro la­pai,

po 1 šaukš­te­lį džio­vin­tų čiob­re­lių, 

ma­sa­los ar­ba ci­ber­žo­lės, drus­kos,

1 ait­rio­ji pa­pri­ka,

švie­žių čiob­re­lių ša­ke­lių.

Po­rą, mor­kas ir vi­sus džio­vin­tus prie­sko­nius pa­ke­pin­ki­te riebaluose 2 mi­nu­tes nuo­lat mai­šy­da­mi. Su­ber­ki­te ku­be­liais pjaus­ty­tą mo­liū­gą, švie­žias ar­ba šal­dy­tas vo­ve­rai­tes, supilkite ko­ko­sų pie­ną ir ver­dan­čio van­dens, kad ap­sem­tų dar­žo­ves.

Vir­ki­te 10 mi­nu­čių, ta­da suberkite vir­tas pu­pe­les ir pa­li­ki­te dar 5 mi­nu­tes pa­sto­vė­ti. Tuo me­tu sau­so­je kep­tu­vė­je pa­ke­pin­ki­te mo­liū­gų sėk­las ir iš­skob­ki­te ru­tu­liu­kais ar­ba ku­be­liais su­pjaus­ty­ki­te avo­ka­dą.

Pa­tiek­da­mi troš­ki­nį pa­bars­ty­ki­te dai­gin­to­mis pu­puo­lė­mis, avo­ka­do ku­be­liais ar ru­tu­liu­kais, ke­pin­to­mis mo­liū­gų sėk­lo­mis.

Pas­ta­ba: jei su­si­dai­gin­si­te pu­puo­les, jų ne­rei­kia vir­ti. Tie­siog už­ber­ki­te kar­tu su sėk­lo­mis prieš val­gy­da­mi.

Ritos Šilenskienės asmeninio arch. nuotr.

Cu­ki­ni­jų py­ra­gas su la­ši­ša

2 cu­ki­ni­jos po 200 g,

2 sa­lie­rų stie­bai (180 g),

100 g bro­ko­li­nių ko­pūs­tų,

25 g par­me­za­no,

1 svo­gū­nas (100 g),

1 mor­ka (130 g),

50 g minkš­to svies­to 

+ 1 šaukš­tas skar­dai pa­tep­ti,

3 kiau­ši­niai,

200 g la­ši­šos fi­lė,

150 g mal­tų mig­do­lų 

ar mig­do­lų mil­tų,

50 g šal­tai rū­ky­tos la­ši­šos,

po 0,5 šaukš­te­lio drus­kos, pi­pi­rų, rau­do­nė­lių, kmy­nų sėk­lų, Pro­van­so žo­le­lių, ba­zi­li­kų la­pe­lių pa­puoš­ti.

Svo­gū­ną, minkš­tą svies­tą, bro­ko­li­nį ko­pūs­tą, vie­ną cu­ki­ni­ją, kiau­ši­nių try­nius, sū­rį ir prie­sko­nius dė­ki­te į pla­kik­lį, su­smul­kin­ki­te iki vien­ti­sos ma­sės ir krės­ki­te į mai­šy­mo du­be­nį.

Į tą pa­tį mai­šy­mo du­be­nį su­ber­ki­te mal­tus mig­do­lus ar mig­do­lų mil­tus (2 šaukš­tus pa­li­ki­te ke­pi­mo skar­dai pa­bars­ty­ti), su­dė­ki­te smul­kiai tar­kuo­tą mor­ką, su­smul­kin­tus la­ši­šos ga­ba­liu­kus, smul­kiai su­pjaus­ty­tus sa­lie­rų stie­bus ir vis­ką iš­mai­šy­ki­te.

Kiau­ši­nių bal­ty­mus su žiups­ne­liu drus­kos iš­pla­ki­te iki stan­džių pu­tų. Išp­lak­tus bal­ty­mus su­krės­ki­te į mai­šy­mo du­be­nį ir at­sar­giai iš­mai­šy­ki­te.

Li­ku­sią cu­ki­ni­ją su­pjaus­ty­ki­te plo­nais 2–3 mm sto­rio grie­ži­nė­liais.

Ke­pi­mo for­mą pa­tep­ki­te svies­tu, pa­bars­ty­ki­te kmy­nų sėk­lo­mis, mig­do­lų mil­tais, dug­ną pa­den­ki­te cu­ki­ni­jų grie­ži­nė­liais, su­krės­ki­te pa­ruoš­tą ma­sę, iš­ly­gin­ki­te ir ei­lu­tė­mis su­dė­ki­te li­ku­sius cu­ki­ni­jų grie­ži­nė­lius, pa­bars­ty­ki­te Pro­van­so žo­le­lių mi­ši­niu.

Kep­ki­te apie 40 mi­nu­čių 190 °C tem­pe­ra­tū­ro­je, kol pa­vir­šius gra­žiai ap­skrus. Išt­rau­ki­te ir pa­šlaks­ty­ki­te ko­ky­biš­ku aly­vuo­gių alie­ju­mi. At­vė­sin­ki­te, pa­tie­ki­te su ba­zi­li­kų ir švie­žių roz­ma­ri­nų la­pe­liais.

Ritos Šilenskienės asmeninio arch. nuotr.

Bro­ko­li­nių ko­pūs­tų kek­siu­kai su la­ši­ša

1 ne­di­de­lio bro­ko­li­nio ko­pūs­to žie­dy­nai (400 g),

4 kiau­ši­niai,

30 g špi­na­tų ar kra­pų,

100 g svies­to,

5 jau­nų svo­gū­nų laiš­kai,

3 šaukš­tai (apie 120 g) gri­kių 

ar avi­žų mil­tų,

1 svo­gū­nas (100 g),

po 1 šaukš­te­lį drus­kos, pi­pi­rų, ci­ber­žo­lės, čiob­re­lių,

2 skil­te­lės čes­na­ko (10 g).

Bro­ko­li­nius ko­pūs­tus ir špi­na­tus su­ka­po­ki­te smul­kiais ga­ba­liu­kais. 

Su­mai­šy­ki­te su smul­kiai pjaus­ty­tais čes­na­kais, svo­gū­nais, prie­sko­niais, ly­dy­tu svies­tu, mil­tais ir kiau­ši­nių try­niais.

Kiau­ši­nių bal­ty­mus iš­pla­ki­te iki stan­džių pu­tų. At­sar­giai įmai­šy­ki­te į teš­lą.

Ma­sę su­krės­ki­te į si­li­ko­ni­nes kek­siu­kų for­me­les ir kep­ki­te apie 30 mi­nu­čių 

190 °C tem­pe­ra­tū­ro­je.

Pa­tie­ki­te ant sa­lo­tų ar graž­gars­čių la­pe­lių su sū­dy­tos la­ši­šos juos­te­le ir cit­ri­na.

Pas­ta­ba: grei­tes­nis ga­mi­ni­mo va­rian­tas – vi­sus pro­duk­tus (iš­sky­rus svo­gū­nus) su­pla­ki­te pla­kik­ly­je iki ne­di­de­lių ga­ba­liu­kų, pa­skui įmai­šy­ki­te smul­kiai pjaus­ty­tus svo­gū­nus, svo­gū­nų laiš­kus ir dar 1 šaukš­te­lį so­dos. Ne­bus to­kios gra­žios teks­tū­ros, bet sko­nis ne­si­keis.

Ritos Šilenskienės asmeninio arch. nuotr.

Bly­ne­liai „Rau­do­ni skruos­te­liai“ su avie­tė­mis

1 bu­ro­kė­lis (180 g),

3 di­de­li kiau­ši­niai,

2 šaukš­tai (20 g) dyg­liuo­tų­jų 

ožerš­kių uo­gų,

7 džio­vin­ti ab­ri­ko­sai (85 g),

60 g juo­dų­jų ra­zi­nų,

200 ml au­ga­li­nio pie­no,

1 šaukš­te­lis ci­na­mo­no,

40 g ko­ko­sų mil­tų,

1 stik­li­nė (130 g) vi­so grū­do avi­žų 

ar so­rų mil­tų,

ly­dy­to svies­to ar­ba ko­ko­sų alie­jaus kep­ti.

Vi­sus pro­duk­tus su­dė­ki­te į pla­kik­lį ir smul­kin­ki­te apie 1 mi­nu­tę, kol ma­sė taps vien­ti­sa.

Bly­ne­lius kep­ki­te įkai­tin­tuose rie­ba­luose.

Iš­kep­tus pa­tie­ki­te su trin­to­mis avie­tė­mis. Vai­kams avie­tes ga­li­ma su­trin­ti su me­du­mi ar kle­vų si­rupu.

Ritos Šilenskienės asmeninio arch. nuotr.

Ma­ri­nuo­tos skumbrės su ba­ta­tais

2 ne­di­de­lės at­vė­sin­tos skumb­rės,

3 del­no dy­džio ba­ta­tai,

1 šaukš­tas aly­vuo­gių alie­jaus,

žiups­nis drus­kos ir džio­vin­tų žo­le­lių.

Sa­lo­toms:

1 stam­bes­nė mor­ka,

2 ma­ži trum­pa­vai­siai agur­kai,

300 g švie­žio ko­pūs­to,

3–4 svo­gū­nų laiš­kai.

Pa­da­žui:

1 šaukš­te­lis bal­tų krie­nų,

1 šaukš­tas že­mės rie­šu­tų kre­mo 

be cuk­raus,

2 šaukš­tai bal­za­mi­nio ac­to 

be cuk­raus,

2 šaukš­tai aly­vuo­gių alie­jaus,

½ ne­di­de­lio apel­si­no sul­čių,

žiups­ne­lis drus­kos (ne­bū­ti­nai).

Ba­ta­tus su­pjaus­ty­ti pirš­to sto­rio grie­ži­nė­liais, pa­tep­ti alie­ju­mi, pa­bars­ty­ti drus­ka ir žo­le­lė­mis ar­ba kmy­nais ir kep­ti 18 mi­nu­čių karš­to oro gruz­din­tu­vė­je ar­ba or­kai­tė­je 190 °C tem­pe­ra­tū­ro­je su oro pū­ti­mu.

Vi­sus pa­da­žo ing­re­dien­tus su­dė­ti į stik­lai­niu­ką ir ge­rai su­plak­ti, kad iš­si­mai­šy­tų rie­šu­tų kre­mas.

Sa­lo­toms su­tar­kuo­ti mor­kas, smul­kiai su­pjaus­ty­ti ar­ba su­tar­kuo­ti ko­pūs­tus ir agur­kus. Dar­žo­ves su­mai­šy­ti su pa­da­žu.

Pas­ta­ba: re­ko­men­duo­ju skumb­res ma­ri­nuo­ti pa­tiems ir pa­si­ga­min­ti 3–4 žu­vis iš kar­to. At­vė­sin­tas skumb­res iš­skros­ti, išim­ti pa­grin­di­nį kau­lą ir fi­lė su­dė­ti į dė­žu­tę (ge­riau stik­li­nę). Už­pil­ti at­vė­sin­tu ma­ri­na­tu ir po 24 va­lan­dų bus ga­li­ma val­gy­ti.

Ma­ri­na­tui: už­vir­ti 300 ml van­dens, įmes­ti į karš­tą van­de­nį 4–5 kva­piuo­sius pi­pi­rus, 2–3 lau­ro la­pus, 1 šaukš­te­lį ka­lend­rų grū­de­lių, 5 gvaz­di­kė­lius, 0,5 šaukš­te­lio ci­na­mo­no, 2 šaukš­te­lius drus­kos, 3 šaukš­tus na­tū­ra­laus obuo­lių ac­to. Pa­mai­šy­ti ir pa­lik­ti at­vės­ti. Kai van­duo su prie­sko­niais pra­vės, ga­li­ma iš­tir­pin­ti 1 šaukš­te­lį me­daus. At­vė­su­siu ma­ri­na­tu už­pil­ti pa­ruoš­tą fi­lė ir dė­ti į šal­dy­tu­vą.

Ritos Šilenskienės asmeninio arch. nuotr.

Do­ra­dų keps­nys su ru­dens dar­žo­vė­mis

2 švie­žios do­ra­dos,

1 cit­ri­nos sul­tys,

šiek tiek drus­kos, pi­pi­rų, džio­vin­tų 

roz­ma­ri­nų.

Pa­da­žui:

2 šaukš­tai na­tū­ra­laus jo­gur­to,

1 cit­ri­nos sul­tys,

1 pri­no­kęs avo­ka­das,

35 g ba­zi­li­kų,

2 trum­pa­vai­siai agur­kai,

20 g špi­na­tų,

0,5 šaukš­te­lio drus­kos.

Gar­ny­rui:

3 šaukš­tai aly­vuo­gių alie­jaus,

ke­li mus­ka­ti­nio mo­liū­go griežinėliai,

2 sa­lie­ro stie­bai,

1 ma­ža cu­ki­ni­ja,

5–6 skil­te­lės čes­na­ko,

1 avo­ka­das,

15 juo­dų­jų aly­vuo­gių su kau­liu­kais,

drus­ka, pi­pi­rai,

2 po­mi­do­rai,

rau­do­nė­lis, džio­vin­ti ir švie­ži ba­zi­li­kai,

4–5 šaukš­tai bal­za­mi­nio ac­to.

Žu­vis iš abie­jų pu­sių įpjau­ki­te, pa­bars­ty­ki­te roz­ma­ri­nais, drus­ka ir pi­pi­rais. Pa­dė­ki­te jas ant ke­pi­mo skar­dos ir kep­ki­te 15 mi­nu­čių iki 200 °C įkai­tin­to­je or­kai­tė­je.

Prie žu­vies su­dė­ki­te pjaus­ty­tas dar­žo­ves: pu­siau per­pjau­tus sa­lie­ro stie­bus, skil­te­lė­mis su­pjaus­ty­tą pa­pri­ką, grie­ži­nė­liais – cu­ki­ni­ją, po­mi­do­rus. Dar­žo­ves pa­bars­ty­ki­te drus­ka, pi­pi­rais, džio­vin­tais ba­zi­li­kais.

Kep­ki­te apie 20 mi­nu­čių, o iš­trau­kę iš or­kai­tės pa­šlaks­ty­ki­te bal­za­mi­niu ac­tu, puoš­ki­te avo­ka­do skil­te­lė­mis, aly­vuo­gė­mis, švie­žiais ba­zi­li­kais.

Val­gy­ki­te su pa­da­žu. Pa­da­žui skir­tus ing­re­dien­tus su­pla­ki­te iki vien­ti­sos kon­sis­ten­ci­jos.

Ritos Šilenskienės asmeninio arch. nuotr.
