Ką valgyti gegužę? Lengvesnio valgiaraščio idėjos

Gegužę vis daugėja išsiilgto šviežio lietuviško derliaus, o kartu sparčiai plečiasi ir iš šiltesnių kraštų atkeliaujančių vaisių ir daržovių pasirinkimas.
„Sekame paskui saulę, todėl šviežias derlius į lentynas keliauja ištisus metus – tiesiog gegužę tas sezonų virsmas tampa ypač gerai matomas ir jaučiamas. Lietuviški ūkiai po truputį perima estafetę iš Pietų Europos – ypač džiugina gausėjantis lietuviškų pomidorų derlius, netrukus lentynas papildys ir tikrą sezono pradžią signalizuojančios lauko salotos, didėja lietuviškų braškių kiekiai“, – sako prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Piečiau esančiose šalyse sezonas jau gerokai įsibėgėja, todėl į Lietuvą jau keliauja vieni skaniausių arbūzų iš Graikijos ir Ispanijos, sparčiai plečiasi kaulavaisių asortimentas – galima mėgautis sultingais persikais, nektarinais, abrikosais. Lentynas jau pasiekia šviežio derliaus bulvės iš Italijos ir Ispanijos – puikus pasirinkimas pavasariškiems patiekalams, pavyzdžiui, prie šaltibarščių.
„Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė išskiria šešias gegužės gėrybes, kurias šį mėnesį verta valgyti dažniau – jos ne tik skanios ir universalios, bet ir padeda labai natūraliai pereiti prie šiltojo sezono virtuvės. Tinklo kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi receptais, kurie įrodys, kad sezoninis maistas gali būti pigus, paprastas, bet kupinas skonio ir spalvų.
Arbūzai. Nors daugeliui jie vis dar labiausiai asocijuojasi su vasaros viduriu, jų sezonas prasideda gerokai anksčiau. Gegužę iš Pietų Europos į Lietuvą atkeliaujantys arbūzai tampa vienu pirmųjų ženklų, kad meniu jau gali būti gerokai vasariškesnis. Prinokusį arbūzą galima atpažinti pagal garsą – bakstelėjus turi sklisti duslus, giliai skambantis garsas. Kita patikima žymė – gelsvai kreminė dėmė ant šono: ten, kur arbūzas gulėjo ant žemės ir jį nokino saulė.
Lietuviški pomidorai. Gegužę iš naujo prisimename, kokie kvapnūs ir sultingi yra lietuviški pomidorai. Jų pasiūla šiuo metu sparčiai auga, todėl lengva rasti įvairių rūšių tiek salotoms, tiek sumuštiniams ar karštiems patiekalams. Avietiniai pomidorai ypač tinka salotoms ir valgyti vieni – jie mėsingi, sultingi, išraiškingo skonio. Slyvinius pomidorus labai patogu kepti, troškinti ar dėti į makaronų patiekalus, nes turi mažiau sulčių. Mažučiai slyviniai vynuoginiai pomidorai puikiai tinka salotoms, užkandžiams, o kokteiliniai – kepti orkaitėje ar ant grotelių.
Kaulavaisiai. Persikai, nektarinai ir abrikosai gegužę lentynose sukuria labai aiškų sezono virsmo jausmą. Jie primena vasarą, bet kartu yra itin patogūs kasdienai: telpa į užkandžių dėžutę, tinka pusryčiams, desertui ar net lengvai vakarienei. Kaulavaisiai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori po truputį keisti užkandžiavimo įpročius. Jie saldūs, sultingi, turi skaidulų, vitamino C, beta karoteno. Be to, juos lengva derinti tiek su pieno produktais, tiek su keptais patiekalais.
Salotos. Gegužės viduryje laukiamos ir vienos ryškiausių sezono žvaigždžių – lauko salotos. Pradedamos skinti traškios, sultingos romaninės, „lollo biondo“ ir ledkalnio salotos daugeliui yra tie produktai, kurie aiškiai žymi tikrąją šiltojo sezono pradžią. Salotos yra vienas universaliausių gegužės produktų, nes tinka beveik prie visko – nuo sumuštinių iki suktinukų ar garnyro prie mėsos, žuvies, bulvių. Jos padeda lengvai į savo mitybą įtraukti daugiau žalumynų.
Braškės. Šios uogos visada sukelia itin daug emocijų. Jos akimirksniu atsiduria pirkėjų krepšeliuose, o namuose dažniausiai dingsta dar greičiau nei buvo suplanuota.
Braškės yra tas produktas, kurio papildomai reklamuoti nereikia. Vis dėlto verta prisiminti vieną paprastą taisyklę: jų geriau neplauti iš anksto. Plauti reikėtų tik prieš valgant, nes kitaip jos greičiau suminkštėja ir trumpiau išsilaiko.
Šviežios bulvės. Iš saulėtų šiltų kraštų atkeliaujančios šviežio derliaus bulvės gegužę tampa puikiu pasirinkimu tiems, kurie jau nori pavasariškesnio, bet vis dar sotaus maisto. Šviežių bulvių skusti visai nebūtina – odelę pakanka nušveisti švaria kempine po tekančiu vandeniu ir virti arba kepti su ja. Joje – ir skonis, ir nemaža dalis maistinių medžiagų.
Grilyje keptas arbūzas su medumi ir čili
8 stori arbūzo griežinėliai (apie 2–3 cm),
3 šaukštai medaus,
šaukštelis čili dribsnių,
šlakelis alyvuogių aliejaus,
jūros druskos,
žaliosios citrinos,
sauja šviežių mėtų.
Arbūzo griežinėlius apšlakstykite aliejumi iš abiejų pusių. Grilį įkaitinkite iki aukštos temperatūros ir kepkite arbūzus po 2–3 min. iš kiekvienos pusės. Išimtą arbūzą apšlakstykite medumi, pabarstykite čili dribsniais, žiupsneliu druskos ir mėtomis. Išspauskite šiek tiek žaliosios citrinos sulčių. Patiekite iš karto – karštas, šiek tiek dūminis arbūzas su saldžiu ir aštroku glajumi yra vienas tų patiekalų, kurie priverčia svečius aiktelėti iš skanumo.
Brusketa su pomidorais ir rikota
Reikės:
pomidorų,
čiabatos,
rikotos,
česnako,
alyvuogių aliejaus,
saujos bazilikų,
druskos,
pipirų.
Duoną supjaustykite riekelėmis ir lengvai paskrudinkite orkaitėje, ant grilio arba keptuvėje. Dar šiltas riekes patrinkite česnaku. Pomidorus supjaustykite mažais kubeliais, sumaišykite su alyvuogių aliejumi, druska, pipirais ir bazilikais. Ant duonos tepkite rikotą, dėkite pomidorų mišinį ir iškart patiekite. Puikiai tiks tiek pusryčiams, tiek užkandžiui vakarėlyje.
Kepti nektarinai su grietinėle ir migdolais
Reikės:
4 nektarinų,
3 šaukštų rudojo cukraus,
šaukštelio cinamono,
saujos migdolų dribsnių,
200 ml grietinėlės arba maskarponės,
šlakelio medaus.
Nektarinus perpjaukite pusiau ir išimkite kauliuką. Įdubimą pabarstykite ruduoju cukrumi ir cinamonu. Kepkite orkaitėje 200 laipsnių temperatūroje apie 15–20 minučių, kol nektarinai suminkštės ir karamelizuosis – arba dėkite ant įkaitinto grilio pjūviu žemyn ir kepkite 4–5 minutes, kol atsiras kepimo žymės ir vaisius šiek tiek suminkštės. Migdolų dribsnius paskrudinkite sausoje keptuvėje. Iškeptus nektarinus sudėkite į lėkštes, ant kiekvieno uždėkite šaukštą grietinėlės ar maskarponės, pabarstykite migdolais ir apšlakstykite medumi. Tinka ir kaip desertas po vakarienės, ir kaip kiek išskirtinesni savaitgalio pusryčiai.
Traškios salotos su kiaušiniais ir žolelių padažu
Reikės:
romaninių arba „Iceberg“ salotų,
3–4 kiaušinių,
ridikėlių,
agurko,
alyvuogių,
svogūnų laiškų.
Padažui:
grietinės arba graikiško jogurto,
garstyčių,
citrinos sulčių,
krapų,
druskos,
pipirų.
Kiaušinius kietai išvirkite ir supjaustykite į keturias dalis. Salotas suplėšykite, ridikėlius ir agurką supjaustykite plonais griežinėliais. Padažui sumaišykite grietinę arba jogurtą su trupučiu garstyčių, citrinos sulčių, smulkintais krapais, druska ir pipirais. Viską išdėliokite lėkštėje arba dubenyje ir prieš pat patiekiant apšlakstykite padažu.
Braškių ir špinatų salotos su ožkos sūriu
Reikės:
braškių,
špinatų arba kitų salotų,
ožkos sūrio,
saujos graikinių riešutų,
alyvuogių aliejaus,
balzaminio acto,
druskos,
pipirų.
Pagaminsite vos per kelias minutes. Braškes perpjaukite pusiau arba į keturias dalis, sūrį sutrupinkite, riešutus lengvai paskrudinkite. Viską sumaišykite su špinatais, apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir balzaminiu actu, pagardinkite pipirais. Tai labai paprastos salotos, kurios puikiai tinka ir lengviems pietums, ir prie keptos mėsos.
Traiškytos šviežios bulvės su česnaku ir krapais
Reikės:
šviežių bulvių,
alyvuogių aliejaus arba sviesto,
2 skiltelių česnako,
krapų,
druskos,
pipirų.
Bulves nušveiskite ir išvirkite pasūdytame vandenyje, kol suminkštės. Sudėkite į kepimo skardą, lengvai paspauskite stiklinės dugnu, kad susiplotų, apšlakstykite aliejumi, pabarstykite smulkintu česnaku, druska ir pipirais. Kepkite orkaitėje 220 laipsnių temperatūroje apie 20 minučių, kol apskrus. Prieš patiekiant gausiai pabarstykite krapais. Skanu ir vienos, ir kaip garnyras.
